Медведев проводит совещание в поезде Новосибирск – Барнаул

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в поезде Новосибирск – Барнаул проводит совещание о проектах финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2020, 2021 и 2022 годы.

Участие в совещании принимают заместитель премьер-министра Максим Акимов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, замглавы ФАС Александр Редько, министр транспорта Евгений Дитрих, гендиректор РЖД Олег Белозеров, сообщает РБК в своем Telegram-канале.

Глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что "за последние четыре года рост производительности труда в РЖД составил 27%. В программу заложен ежегодный 5%-ный рост".

Министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что важным решением для развития железнодорожного транспорта было принятие долгосрочной программы развития, сообщает Telegram-канал "Вы слушали маяк".

"Она позволила определить приоритеты, дать сигналы инвесторам, грузоотправителям и определенную надежду на то, что качество услуги в дальнейшем будет развиваться", – сказал он.

Состав, на котором премьер-министр направляется в Барнаул, состоит из девяти вагонов. В поезде присутствуют только официальные лица и журналисты. По данным gazeta.ru, обычных пассажиров там нет.

12 ноября в алтайской столице Дмитрий Медведев проведет рабочую встречу с губернатором региона Виктором Томенко, а после отправится в село Санниково. Там он проведет совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села в рамках реализации национальных проектов. Также премьер осмотрит ряд социальных объектов, сообщает официальный сайт Алтайского края.