Водитель на парковке в Барнауле протаранил несколько авто и насмерть сбил женщину

На парковке в Барнауле сбили женщину / Фото: vk.com/incident22
В Барнауле на парковке возле магазина "Новэкс" водитель протаранил несколько автомобилей и сбил пешехода, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Отмечается, что пострадавшая скончалась на месте. ДТП произошло возле здания № 62 по улице Малахова.
"Он протаранил 4-5 машин, и бедную женщину протащил на капоте", – сообщают местные жители. "Все на глазах произошло. Меня муж успел оттащить. Женщину жалко очень", – рассказала подписчица паблика.
По словам нескольких очевидцев, водитель вел себя очень странно. "Да он невменяемый был. Я видела, что он валялся около своей машины. Потом встал, и как будто все нормально и ничего не произошло", – пишет одна из них. Предполагается, что, возможно, такое поведение было вызвано шоковым состоянием после ДТП.
Напомним, в последние дни в Барнауле на дорогах сильный гололед. Между тем, как сообщают жители города, некоторые автолюбители продолжают ездить на летней резине.
UPD 23:57 Видео и подробности гибели женщины на парковке в Барнауле.
Комментарии
педали перепутал?
Опять парковка неудобная, пешеход не уступил, темно было, на этот раз у водителя какие будут причины? Ужас
В Барнауле много неадекватов за рулём. Которым ещё и свойственно винить во всем пешеходов.
Было как-то, мужик на припаркованной машине во дворе резко стартанул с места и врезался в меня. Хорошо, что тогда синяками только дело обошлось. Что в голове у водителей творится - дело тёмное.
Может, наркота?
Какой там шок! Он на парковку с малой Малахова влетел, тараня машины.А, остановился, когда врезался в последнюю машину. Давил на газ, аж колёса дымились, пока его из машины не достали. Не понимал, что вокруг происходит. А его спутница причитала, что он разбил машину. К сбитой даже не подошёл.
Таблетосы перепутал