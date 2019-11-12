Видео и подробности гибели женщины на парковке в Барнауле

В Барнауле на парковке водитель протаранил несколько автомобилей и насмерть сбил женщину. Видео с места ДТП публикует интернет-сообщество "Инцидент Барнаул".

Подробности происшествия рассказали в Госавтоинспекции Барнаула: "Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Honda Integra, допустил столкновение с Nissan Terrano с последующим наездом на четыре стоящих машины: Lada Kalina, Mitsubishi Lancer, Nissan Х-trail и Toyota Premio. Затем сбил женщину, на вид 50 лет, которая скончалась на месте".

Сотрудниками полиции проводится проверка. Ранее сообщалось, что ДТП произошло во вторник, 12 ноября, примерно в 18:40 на улице Малахова в районе дома № 62. По словам нескольких очевидцев, водитель вел себя очень странно.