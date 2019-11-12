Госдума отклонила инициативу Зюганова о возврате приватизированного имущества

Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект о возврате в государственную собственность имущества организаций и граждан, отчужденного в процессе приватизации, сообщает РИА "Новости".

Документ, внесенный депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, предусматривает с 2022 года возможность принудительного отчуждения в государственную или муниципальную собственность имущества юридических и физических лиц.

Это касается предприятий и земельных участков, находящихся в составе имущественного комплекса, а также объектов недвижимости. Авторы инициативы отметили, что отчуждение будет возможно в целях обеспечения обороны и безопасности РФ, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов российских граждан.

По мнению отклонивших проект депутатов, предложение не соответствует нормам Конституции РФ и базовым положениям гражданского законодательства.

Кроме того, собственнику даже не предоставляется возможность в судебном порядке оспорить решение об отчуждении, а также размер компенсации. Отсутствует и процедура согласования с собственником сроков и условий изъятия имущества.

В правительстве России подчеркнули, что принятие такого законопроекта может оказать негативное влияние на эффективно действующие предприятия, обращение в госсобственность которых предусматривается инициативой коммунистов.