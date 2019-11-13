Алтайские промышленные предприятия получат помощь по федеральной программе

11 проектов промышленных предприятий Алтайского края получат поддержку из федеральной программы ускоренного развития региона. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко после совещания в краевой администрации с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным во вторник, 12 ноября.

"В программе зафиксировано 11 крупных проектов наших промышленных предприятий. В течение ближайших пяти лет мы должны реализовать программу собственного развития в объеме более 22 миллиардов рублей, создать за счет этого больше трех тысяч рабочих мест дополнительно, увеличить валовый объем выпускаемой продукции, объемы налоговых отчислений, формируя таким образом экономический и финансовый базис для решения вопросов инфраструктуры и социальной сферы", – цитирует Томенко пресс-служба краевого правительства.

В числе этих предприятий Алтайский завод прецизионных изделий, "Сибэнергомаш – БКЗ", "Алтайвагон" и другие. Какие-то предприятия получат "регуляторные решения, которые бы позволили на среднесрочный или долгосрочный период планировать свою деятельность", какие-то – субсидии на часть затрат, доступ к дешевым заемным средствам.

Министр Топилин добавил, что правительство завершает проверку программы, оценку финансирования.

"Теперь важно очень оперативно готовить проектно-сметную документацию, инвестиционные проекты, с тем, чтобы край смог быстро вписаться в инструменты поддержки, предусмотренные на федеральном уровне. Задачи, которые мы перед собой ставили, все, что связано с уровнем доходов населения, с дифференциацией доходов, с качеством жизни, – все это должно быть реализовано в течение четырех-пяти лет", – отметил министр.

Кстати, Алтайский край получит субсидии из федерального бюджета в размере 99%, то есть региону нужно добавить на софинансирование всего 1% от общей суммы.