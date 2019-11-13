Плюсовая температура и сильный ветер: погода в Алтайском крае перед первым морозом

В Алтайском крае в среду днем, 13 ноября, ожидается -3...+2 градуса. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 20 метров, сообщает ЦГМС по краю.

В Барнауле будет -1...+1 градус, временами снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.

14 ноября в крае будет -11...-16 градусов, в южных районах -4...-9 с похолоданием в течение дня. А 15 ноября температура воздуха составит -10...-16 градусов днем, и до -27 градусов ночью.