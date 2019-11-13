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Житель алтайского села своими руками построил автобусную остановку

, ИА "Амител"
Мужчине раньше приходилось с дочками стоять под дождем на остановке
Каркас остановки Иван сварил капитальный / Фото: biysk-ok.ru

Каркас остановки Иван сварил капитальный / Фото: biysk-ok.ru

Недавно в селе Новая Чемровка появилась автобусная остановка, которую построил местный житель Иван Обидин, пишет "Бийский округ". Своими руками и по большей части из собственных материалов он в свободное от работы время построил небольшой, но полноценный остановочный павильон.

"У нас с супругой двое детей, две дочки. Приходится пять дней в неделю возить в школу и детсад на автобусах. Хорошо, если погода нормальная, а в дождь и ветер пока их дождешься, насквозь промокнешь. Так и появилась идея сделать остановку, чтобы пассажирам было где укрыться от непогоды. Старался сделать на совесть, чтобы долго людям прослужила", – объяснил Иван свое решение.

По словам главы Новочемровского сельсовета Александра Вирца, с просьбой разрешить изготовить и установить автобусную остановку мужчина обратился к нему в прошлом году. Предложение односельчанина главу сельсовета удивила и порадовала одновременно.

"В наше время большая редкость, когда человек не требует что-то от местной власти, а хочет сам сделать. Естественно, я дал свое согласие на эту инициативу. И вот, в августе нынешнего года звонит Иван и говорит, что каркас остановки готов, нужно отсыпать место у дороги и помочь ему с установкой остановочного пункта. Буквально на следующий день эти работы были проведены", – рассказал глава сельсовета.

Каркас остановки Иван сварил капитальный – из металлической трубы диаметром 57 миллиметров, а на крышу положил мощный кровельный металлический профиль. Для удобства пассажиров, ожидающих своего автобуса, есть удобная скамейка.

Не хватило инициативному жителю села лишь материала на обшивку стен. Однако это не стало проблемой: администрация сельсовета выделила из бюджета деньги, на которые были приобретены крашеные профильные листы железа.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

13.11.2019 08:08
- гость -

Зря он это сделал, теперь оштрафуют, а может и посадят.

13.11.2019 08:15
- гость -

тоже самое хотелось написать, держись мужик

13.11.2019 08:18
1

Позор властям любого уровня.

13.11.2019 08:21
- гость -

властям ни жарко не холодно что вы их позорите

13.11.2019 08:24
- гость -

Хомячки забеспокоились, потому что они своими руками никогда ничего подобного не сделали.

13.11.2019 08:27
- гость -

Без Медведева,без Путина построил.

13.11.2019 08:31
- гость -

Еще есть у нас такие люди! Молодчина!!! Не жаловался, не скулил, не выпрашивал, а взял и сделал!!! И себе удобство и людям!!!

13.11.2019 08:38
- гость -


13.11.2019 08:24
- гость -
а ты хомяк много чего сделал?

13.11.2019 08:43
петух с докучаево

мужик красава . уважаю людей, которые находят время и силы что-то сделать. я на балконе скворечник уже год колочу чтобы переехать в него

13.11.2019 08:49
- гость -

Сделай скворечник из пакета сока, все быстрее с переездом будет.

13.11.2019 08:51
АБОРИГЕН

Торжественного открытия с перерезанием ленточки не было, с властями не согласовал. Оштрафуют и демонтируют.

13.11.2019 08:55
Гость

13.11.2019 08:08
- гость -
Зря он это сделал, теперь оштрафуют, а может и посадят.
-----------
гость, ты читал это? Просьба односельчанина главу сельсовета удивила и порадовала одновременно.

"В наше время большая редкость, когда человек не требует что-то от местной власти, а хочет сам сделать. Естественно, я дал свое согласие на эту инициативу. И вот, в августе нынешнего года звонит Иван и говорит, что каркас остановки готов, нужно отсыпать место у дороги и помочь ему с установкой остановочного пункта. Буквально на следующий день эти работы были проведены", — рассказал глава сельсовета.

13.11.2019 08:58
- гость -

13.11.2019 08:38
- гость -

Много. То что мы построили в молодости до сих пор сейчас стоит и функционирует на полную.

13.11.2019 08:59
Павел

Молодец !! Но,если захотят,то заставят демонтировать.Где проект,где согласование и т.д.

13.11.2019 09:05
- гость -


13.11.2019 08:58
- гость -
могу сказать то же самое

13.11.2019 09:20
сотрудник

а в селе плешково,это рядом с новой чемровкой,остановочный павильон вдруг стал собственностью бывшего участкового села,а павильон был основательный , крепкий, и находился на площади,никак это не относилось к земельному участку участкового Томилина,но вот как то посчитал ,что собственность его

13.11.2019 09:31
- гость -

Сам народ сделает и его похвалят. Для чего же налоги тогда платит этот мужчина?

13.11.2019 09:37
- гость -

скрепно

13.11.2019 09:54
- гость -

Мож даже грамоту дадут, а потом выясниться что не по ГОСТу и не согласовано с кем нибудь но если и согласовано то не так как надо - приравняют к самострою и соответственно-снести нафиг, а тому кто поставил-штраф!

13.11.2019 09:54
- гость -

Сейчас прибежит технадзор и заставит убрать

13.11.2019 09:59
.......надо полагать....

Всем привет. Такой вопрос.
В Барнауле делали с женой клумбу-цветник за декоративным заборчиком, возле дома(частный сектор). Для себя. Утром встал в окно посмотрел - красота... Соседи рады. Были случаи варварства неадекватных прохожих(выкапывали цветы и просто рвали их). Переживали и восстанавливали. От администрации получали грамоты , за украшение города три или четыре(не помню уже) года подряд. По инициативе местного самоуправления. Приезжали какие то комиссии с камерами и фотографами.
В очередной год приехали и выписали штраф: незаконно пользуемся территорией города.....
Все убрали, Заборчик спилили. Теперь всем хорошо.
У соседей помойка под носом - хоть бы кто из администрации отреагировал(не платежеспособные). А тут смотрят , стараются люди. Чем бы помочь? А давай штраф возьмем - все наполнение бюджета(какое ни какое).
Такая вот история.
К чему написал? С опаской теперь отношусь к подобным инициативам. Хотя дело хорошее.

13.11.2019 10:18
Ростехнадзор

"Молодец !! Но,если захотят,то заставят демонтировать.Где проект,где согласование и т.д."
__________
А где экспертиза промбезопасности на основании Ф-116 от 21.07.97 года? Соответствует ли градостроительному кодексу ФЗ-190 от 29.12.204 г.?

13.11.2019 10:59
Гость

А где экспертиза промбезопасности на основании Ф-116 от 21.07.97 года? Соответствует ли градостроительному кодексу ФЗ-190 от 29.12.204 г.?
-------
Ростехнадзор,хочешь блеснуть своими познаниями, так скажи, почему остановочные павильоны вместе с горожанами летают вдоль по Питерской? Ты же к ним свои лапки приложил.

13.11.2019 11:03
Ростехнадзор


13.11.2019 10:59
Гость
___________________

Вы главное держитесь!!! Удачи Вам и благополучия!

13.11.2019 11:07
- гость -

Хорош идиотничать,абориген.Лентяй совковый.

13.11.2019 11:15
Электрик

Заземление! Заземление то сделали?

13.11.2019 11:24
- гость -

Молодец. Удачи.

13.11.2019 11:42
гость

дурачок, теперь оштрафуют, один тоже дорогу отремонтировал

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