Житель алтайского села своими руками построил автобусную остановку

Недавно в селе Новая Чемровка появилась автобусная остановка, которую построил местный житель Иван Обидин, пишет "Бийский округ". Своими руками и по большей части из собственных материалов он в свободное от работы время построил небольшой, но полноценный остановочный павильон.

"У нас с супругой двое детей, две дочки. Приходится пять дней в неделю возить в школу и детсад на автобусах. Хорошо, если погода нормальная, а в дождь и ветер пока их дождешься, насквозь промокнешь. Так и появилась идея сделать остановку, чтобы пассажирам было где укрыться от непогоды. Старался сделать на совесть, чтобы долго людям прослужила", – объяснил Иван свое решение.

По словам главы Новочемровского сельсовета Александра Вирца, с просьбой разрешить изготовить и установить автобусную остановку мужчина обратился к нему в прошлом году. Предложение односельчанина главу сельсовета удивила и порадовала одновременно.

"В наше время большая редкость, когда человек не требует что-то от местной власти, а хочет сам сделать. Естественно, я дал свое согласие на эту инициативу. И вот, в августе нынешнего года звонит Иван и говорит, что каркас остановки готов, нужно отсыпать место у дороги и помочь ему с установкой остановочного пункта. Буквально на следующий день эти работы были проведены", – рассказал глава сельсовета.

Каркас остановки Иван сварил капитальный – из металлической трубы диаметром 57 миллиметров, а на крышу положил мощный кровельный металлический профиль. Для удобства пассажиров, ожидающих своего автобуса, есть удобная скамейка.

Не хватило инициативному жителю села лишь материала на обшивку стен. Однако это не стало проблемой: администрация сельсовета выделила из бюджета деньги, на которые были приобретены крашеные профильные листы железа.