Житель алтайского села своими руками построил автобусную остановку

Недавно в селе Новая Чемровка появилась автобусная остановка, которую построил местный житель Иван Обидин, пишет "Бийский округ". Своими руками и по большей части из собственных материалов он в свободное от работы время построил небольшой, но полноценный остановочный павильон.
"У нас с супругой двое детей, две дочки. Приходится пять дней в неделю возить в школу и детсад на автобусах. Хорошо, если погода нормальная, а в дождь и ветер пока их дождешься, насквозь промокнешь. Так и появилась идея сделать остановку, чтобы пассажирам было где укрыться от непогоды. Старался сделать на совесть, чтобы долго людям прослужила", – объяснил Иван свое решение.
По словам главы Новочемровского сельсовета Александра Вирца, с просьбой разрешить изготовить и установить автобусную остановку мужчина обратился к нему в прошлом году. Предложение односельчанина главу сельсовета удивила и порадовала одновременно.
"В наше время большая редкость, когда человек не требует что-то от местной власти, а хочет сам сделать. Естественно, я дал свое согласие на эту инициативу. И вот, в августе нынешнего года звонит Иван и говорит, что каркас остановки готов, нужно отсыпать место у дороги и помочь ему с установкой остановочного пункта. Буквально на следующий день эти работы были проведены", – рассказал глава сельсовета.
Каркас остановки Иван сварил капитальный – из металлической трубы диаметром 57 миллиметров, а на крышу положил мощный кровельный металлический профиль. Для удобства пассажиров, ожидающих своего автобуса, есть удобная скамейка.
Не хватило инициативному жителю села лишь материала на обшивку стен. Однако это не стало проблемой: администрация сельсовета выделила из бюджета деньги, на которые были приобретены крашеные профильные листы железа.
Комментарии
Зря он это сделал, теперь оштрафуют, а может и посадят.
тоже самое хотелось написать, держись мужик
Позор властям любого уровня.
властям ни жарко не холодно что вы их позорите
Хомячки забеспокоились, потому что они своими руками никогда ничего подобного не сделали.
Без Медведева,без Путина построил.
Еще есть у нас такие люди! Молодчина!!! Не жаловался, не скулил, не выпрашивал, а взял и сделал!!! И себе удобство и людям!!!
13.11.2019 08:24
- гость -
а ты хомяк много чего сделал?
мужик красава . уважаю людей, которые находят время и силы что-то сделать. я на балконе скворечник уже год колочу чтобы переехать в него
Сделай скворечник из пакета сока, все быстрее с переездом будет.
Торжественного открытия с перерезанием ленточки не было, с властями не согласовал. Оштрафуют и демонтируют.
13.11.2019 08:08
- гость -
Зря он это сделал, теперь оштрафуют, а может и посадят.
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гость, ты читал это? Просьба односельчанина главу сельсовета удивила и порадовала одновременно.
"В наше время большая редкость, когда человек не требует что-то от местной власти, а хочет сам сделать. Естественно, я дал свое согласие на эту инициативу. И вот, в августе нынешнего года звонит Иван и говорит, что каркас остановки готов, нужно отсыпать место у дороги и помочь ему с установкой остановочного пункта. Буквально на следующий день эти работы были проведены", — рассказал глава сельсовета.
13.11.2019 08:38
- гость -
Много. То что мы построили в молодости до сих пор сейчас стоит и функционирует на полную.
Молодец !! Но,если захотят,то заставят демонтировать.Где проект,где согласование и т.д.
13.11.2019 08:58
- гость -
могу сказать то же самое
а в селе плешково,это рядом с новой чемровкой,остановочный павильон вдруг стал собственностью бывшего участкового села,а павильон был основательный , крепкий, и находился на площади,никак это не относилось к земельному участку участкового Томилина,но вот как то посчитал ,что собственность его
Сам народ сделает и его похвалят. Для чего же налоги тогда платит этот мужчина?
скрепно
Мож даже грамоту дадут, а потом выясниться что не по ГОСТу и не согласовано с кем нибудь но если и согласовано то не так как надо - приравняют к самострою и соответственно-снести нафиг, а тому кто поставил-штраф!
Сейчас прибежит технадзор и заставит убрать
Всем привет. Такой вопрос.
В Барнауле делали с женой клумбу-цветник за декоративным заборчиком, возле дома(частный сектор). Для себя. Утром встал в окно посмотрел - красота... Соседи рады. Были случаи варварства неадекватных прохожих(выкапывали цветы и просто рвали их). Переживали и восстанавливали. От администрации получали грамоты , за украшение города три или четыре(не помню уже) года подряд. По инициативе местного самоуправления. Приезжали какие то комиссии с камерами и фотографами.
В очередной год приехали и выписали штраф: незаконно пользуемся территорией города.....
Все убрали, Заборчик спилили. Теперь всем хорошо.
У соседей помойка под носом - хоть бы кто из администрации отреагировал(не платежеспособные). А тут смотрят , стараются люди. Чем бы помочь? А давай штраф возьмем - все наполнение бюджета(какое ни какое).
Такая вот история.
К чему написал? С опаской теперь отношусь к подобным инициативам. Хотя дело хорошее.
"Молодец !! Но,если захотят,то заставят демонтировать.Где проект,где согласование и т.д."
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А где экспертиза промбезопасности на основании Ф-116 от 21.07.97 года? Соответствует ли градостроительному кодексу ФЗ-190 от 29.12.204 г.?
А где экспертиза промбезопасности на основании Ф-116 от 21.07.97 года? Соответствует ли градостроительному кодексу ФЗ-190 от 29.12.204 г.?
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Ростехнадзор,хочешь блеснуть своими познаниями, так скажи, почему остановочные павильоны вместе с горожанами летают вдоль по Питерской? Ты же к ним свои лапки приложил.
13.11.2019 10:59
Гость
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Вы главное держитесь!!! Удачи Вам и благополучия!
Хорош идиотничать,абориген.Лентяй совковый.
Заземление! Заземление то сделали?
Молодец. Удачи.
дурачок, теперь оштрафуют, один тоже дорогу отремонтировал