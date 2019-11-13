Полицейские в Воронеже насмерть сбили пешехода и скрылись

Начата проверка обстоятельств ДТП в Воронеже с участием полицейского, который насмерть сбил пешехода и скрылся в места происшествия, сообщает региональный СК.
"По предварительным данным, 10 ноября 2019 года, примерно в 05:10, неподалеку от дома 98 по улице 206-й Стрелковой Дивизии 22-летний полицейский, управляя автомобилем Chevrolet Aveo и двигаясь по проезжей части, совершил наезд на 33-летнего мужчину", – говорится в сообщении.
От полученных травм пешеход скончался. Сотрудник полиции, находившийся на службе, скрылся с места происшествия.
Также отмечается, что пассажиром автомобиля был также сотрудник полиции. 26-летний напарник опрошен следователями.
"Транспортное средство изъято, назначаются судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, выполняется комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств", – рассказали в СК.
Как уточняют "Вести Воронеж", полицейские находились на службе и ехали сдавать смену. Их вычислили коллеги, проводившие проверку после гибели человека. Как рассказал водитель, в темноте и тумане он не заметил человека.
В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что если вина полицейских подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.
Комментарии
Водитель.
Что вы с мусаров хотели?
Ну здесь все просто. В судах есть четкая дерректива : нет оснований не доверять, сотруднику полиции.
Как бы ещё родных убеенного не посадили, ведь он фактически совершил нападение на сотрудников при исполнении. А мог ведь ещё про Аллаха кричать при этом
Сотрудник полиции, находившийся на службе, скрылся с места происшествия. Человека угробил, сбежал..
13.11.2019 10:21
iOne
А вот смех-смехом, но от наших законоплетов и силовиков и такой поворот событий можно ожидать! Ничему не удивлюсь...
....скрылся в места происшествия,...
Лучше бы он попал В места отсидки!!!!!