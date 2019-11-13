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Полицейские в Воронеже насмерть сбили пешехода и скрылись

, ИА "Амител"
Сотрудники полиции ехали сдавать смену
СК проводит проверку / Фото: static.nevnov.ru

СК проводит проверку / Фото: static.nevnov.ru

Начата проверка обстоятельств ДТП в Воронеже с участием полицейского, который насмерть сбил пешехода и скрылся в места происшествия, сообщает региональный СК.

"По предварительным данным, 10 ноября 2019 года, примерно в 05:10, неподалеку от дома 98 по улице 206-й Стрелковой Дивизии 22-летний полицейский, управляя автомобилем Chevrolet Aveo и двигаясь по проезжей части, совершил наезд на 33-летнего мужчину", – говорится в сообщении.

От полученных травм пешеход скончался. Сотрудник полиции, находившийся на службе, скрылся с места происшествия.

Также отмечается, что пассажиром автомобиля был также сотрудник полиции. 26-летний напарник опрошен следователями.

"Транспортное средство изъято, назначаются судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, выполняется комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств", – рассказали в СК.

Как уточняют "Вести Воронеж", полицейские находились на службе и ехали сдавать смену. Их вычислили коллеги, проводившие проверку после гибели человека. Как рассказал водитель, в темноте и тумане он не заметил человека.

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что если вина полицейских подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

13.11.2019 08:36
- гость -

Водитель.

13.11.2019 09:49
- гость -

Что вы с мусаров хотели?

13.11.2019 10:21
iOne

Ну здесь все просто. В судах есть четкая дерректива : нет оснований не доверять, сотруднику полиции.
Как бы ещё родных убеенного не посадили, ведь он фактически совершил нападение на сотрудников при исполнении. А мог ведь ещё про Аллаха кричать при этом

13.11.2019 10:40
Петручо

Сотрудник полиции, находившийся на службе, скрылся с места происшествия. Человека угробил, сбежал..

13.11.2019 11:10
- гость -


13.11.2019 10:21
iOne
А вот смех-смехом, но от наших законоплетов и силовиков и такой поворот событий можно ожидать! Ничему не удивлюсь...

13.11.2019 11:45
гость

....скрылся в места происшествия,...
Лучше бы он попал В места отсидки!!!!!

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