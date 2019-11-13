Объявлены претенденты на звание "Самый привлекательный мужчина года"

Издание People опубликовало имена претендентов на звание самого привлекательного мужчины года, сообщает "Газета.ру".
Пока названы участники четырех номинаций: "Самая сексуальная звезда реалити-шоу", "Самый сексуальный и смешной", "Самый привлекательный атлет" и "Самый стильный".
На титул "Самая сексуальная звезда реалити-шоу" претендуют: Энтони Поровски, хоккеист Майк Джонсон, модель Тайлер Камерон, актер Том Сандовал и танцор Вэл Чмерковски.
В категории "Самый сексуальный и смешной" заявлены комики Тревор Ной, Джон Малейни, Роб Делани, Хасан Минхадж и Кумейл Нанджиани.
За звание "Самый привлекательный атлет" поборются баскетболист Стефен Карри, автогонщик Даррелл Уоллес, теннисист Рафаэль Надаль, хоккеист Майк Фишер и пловец Майкл Фелпс.
"Самым стильным" может быть признан репер A$AP Rocky, актеры Дональд Гловер, Эдди Редмейн, Генри Голдинг или Джефф Гордблюм.
Комментарии
Кто все эти люди???
Зачем нам, россиянам, знать кого там и кем выбирают америкосы????
Судя потому , что меня в данном списке нет, можно смело говорить, о предвзятости и дискриминации, и это все в столице демократии , мать её
Вот тут реально, даже без всякого юмора, не слышал никогда ни о ком из перечисленных. P.S. если на фото самый привлекательный мужик, то что ж там за паноптикум у них...