Алтайский СК возбудил уголовное дело после убийства двух мужчин в Камне-на-Оби

Алтайским следователям предстоит разобраться в загадочном убийстве двух жителей Камня-на-Оби. Как сообщает региональный СК, возбуждено уголовное дело.

"Утром 12 ноября 2019 года на одной из улиц города Камня-на-Оби обнаружены тела двух мужчин с ножевыми ранениями. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, а также лицо, причастное к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что тела были найдены на пересечении улиц Никитина и Дзержинского, лежали они недалеко друг от друга.

Известно, что ночью, когда произошли убийства, в баре неподалеку была драка. Начавшись внутри помещения, она продолжилась на улице. Другие подробности пока отсутствуют.