Наказание для силовиков за повторные побои могут ужесточить

Следователей, полицейских и бойцов Росгвардии, которые уже привлекались к ответственности за нанесение побоев, предлагают наказывать не только дисциплинарно, но и административно, пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме 13 ноября.

Речь идет о лицах, к которым относятся сотрудники органов внутренних дел, войск национальной гвардии, учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, Следственного комитета России, а также военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы.

Авторы инициативы подчеркивают, что актуальность законопроекта заключается в невозможности, исходя из действующего законодательства, привлечь вышеуказанных лиц к уголовной ответственности по статье "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" УК РФ.

Документом предлагается определить, в каких случаях перечисленные в части 1 статьи 2.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях лица будут привлекаться к ответственности на общих основаниях за нанесение побоев.

Документ подготовили зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин и член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин.