Наказание для силовиков за повторные побои могут ужесточить

Следователей, полицейских и бойцов Росгвардии, которые уже привлекались к ответственности за нанесение побоев, предлагают наказывать не только дисциплинарно, но и административно, пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме 13 ноября.
Речь идет о лицах, к которым относятся сотрудники органов внутренних дел, войск национальной гвардии, учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, Следственного комитета России, а также военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы.
Авторы инициативы подчеркивают, что актуальность законопроекта заключается в невозможности, исходя из действующего законодательства, привлечь вышеуказанных лиц к уголовной ответственности по статье "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" УК РФ.
Документом предлагается определить, в каких случаях перечисленные в части 1 статьи 2.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях лица будут привлекаться к ответственности на общих основаниях за нанесение побоев.
Документ подготовили зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин и член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин.
Комментарии
Получается интересная ситуация, силовикам можно избивать граждан и это адмиеистративка, а если гражданин просто слегка оттолкнул силовика - уголовное преступление!
что значит за повторные, и почему всего лишь административно?!?!?!?
За первые необходимо давать реальную зону 5чёк общего например и с открытым лицом должны исполнять свои обязанности, чтобы в случае чего опознать было можно.
А тех кто скрывает свою морду автоматом должны признаваться террористами и против них чтобы можно применять всё чё угодно.