Наказание для силовиков за повторные побои могут ужесточить

Следователей, полицейских и бойцов Росгвардии, которые уже привлекались к ответственности за нанесение побоев, предлагают наказывать не только дисциплинарно, но и административно, пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме 13 ноября.
Речь идет о лицах, к которым относятся сотрудники органов внутренних дел, войск национальной гвардии, учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, Следственного комитета России, а также военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы.
Авторы инициативы подчеркивают, что актуальность законопроекта заключается в невозможности, исходя из действующего законодательства, привлечь вышеуказанных лиц к уголовной ответственности по статье "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" УК РФ.
Документом предлагается определить, в каких случаях перечисленные в части 1 статьи 2.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях лица будут привлекаться к ответственности на общих основаниях за нанесение побоев.
Документ подготовили зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин и член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин.
Комментарии
Получается интересная ситуация, силовикам можно избивать граждан и это адмиеистративка, а если гражданин просто слегка оттолкнул силовика - уголовное преступление!
что значит за повторные, и почему всего лишь административно?!?!?!?
За первые необходимо давать реальную зону 5чёк общего например и с открытым лицом должны исполнять свои обязанности, чтобы в случае чего опознать было можно.
А тех кто скрывает свою морду автоматом должны признаваться террористами и против них чтобы можно применять всё чё угодно.
По сути они намеренно сталкивают опричников и население, одним можно бить и калечить, а другим только подмахивать...
Следователей, полицейских и бойцов Росгвардии, которые уже привлекались к ответственности за нанесение побоев, предлагают наказывать не только дисциплинарно, но и административно
не понял, на них что, УК РФ не распространяется....
УК РФ Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью
1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, -
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев.