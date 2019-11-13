Барнаул проснулся и сразу встал: с раннего утра вновь 10-балльные пробки

В Барнауле в среду утром, 13 ноября, вновь серьезные проблемы на дорогах – пробки 10 баллов, согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки". Такая же ситуация была вчера вечером.

Большие заторы наблюдаются на проспекте Ленина до улицы Кулагина и на примыкающей к нему улице Красный Текстильщик. На Матросова – от Гущина до Колесной, и на улице Юрина. На Северо-Западной – от Юрина и до Смирнова. На проспекте Космонавтов – от улицы Горской и до Попова. Несколько пробок на улице Малахова.

Однако наиболее сложная обстановка в районе Павловского тракта. Там в жестких пробках стоят автолюбители на улице Власихинской, Попова, шоссе Ленточный бор, улице Просторной, Энтузиастов, Солнечной Поляне.

Небольшие пробки на Змеиногорском тракте, улице Кутузова и проспекте Строителей. И масса заторов на небольших улицах, примыкающих к главным дорожным артериям города.

На сервисе зафиксированы два ДТП: в районе выезда с 3-го Балтийского проезда на улицу Попова и в районе Малаховского кольца. Также ведутся дорожные работы на Павловском тракте.

Кроме того, ночью был потоп на улице Попова, от Энтузиастов в сторону Павловского тракта. Утром там каток, пишут в соцсетях. Согласно данным сервиса, на этом участке дороги автомобили практически стоят.

12 ноября в Барнауле выпал снег, на дорогах образовались ледяные корки и небольшие сугробы. По данным пресс-службы мэрии, в этот день на дороги вышла снегоуборочная техника.