Барнаул проснулся и сразу встал: с раннего утра вновь 10-балльные пробки

В Барнауле в среду утром, 13 ноября, вновь серьезные проблемы на дорогах – пробки 10 баллов, согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки". Такая же ситуация была вчера вечером.
Большие заторы наблюдаются на проспекте Ленина до улицы Кулагина и на примыкающей к нему улице Красный Текстильщик. На Матросова – от Гущина до Колесной, и на улице Юрина. На Северо-Западной – от Юрина и до Смирнова. На проспекте Космонавтов – от улицы Горской и до Попова. Несколько пробок на улице Малахова.
Однако наиболее сложная обстановка в районе Павловского тракта. Там в жестких пробках стоят автолюбители на улице Власихинской, Попова, шоссе Ленточный бор, улице Просторной, Энтузиастов, Солнечной Поляне.
Небольшие пробки на Змеиногорском тракте, улице Кутузова и проспекте Строителей. И масса заторов на небольших улицах, примыкающих к главным дорожным артериям города.
На сервисе зафиксированы два ДТП: в районе выезда с 3-го Балтийского проезда на улицу Попова и в районе Малаховского кольца. Также ведутся дорожные работы на Павловском тракте.
Кроме того, ночью был потоп на улице Попова, от Энтузиастов в сторону Павловского тракта. Утром там каток, пишут в соцсетях. Согласно данным сервиса, на этом участке дороги автомобили практически стоят.
12 ноября в Барнауле выпал снег, на дорогах образовались ледяные корки и небольшие сугробы. По данным пресс-службы мэрии, в этот день на дороги вышла снегоуборочная техника.
Комментарии
Сами виноваты.
В такую погоду предпочитаю трамвай
Да Медведев же. )) Вчера весь вконтакт22 кипел по этому поводу. Хоть бы один там был адеквантный коммент.
Потому что сразу на двух разных авто в центр едут муж с женой, вместе то теперь ездить видимо не полагается на одной машине, не модно
13.11.2019 09:38
Гость
Как такое может быть??? У всех же всё плохо??? Или нытики на Амике вруть?)))) Ой комментаторы....
Ничего страшного, каждый год приходит зима, ну постояли в пробках, людям лишь бы поныть.
13.11.2019 09:51
- гость -
А ты в лоховозы загляни. Битком. Видимо от хорошей жизни?
дааа... главное понты, понты это всё... 2 часа в пробке зато понтово...
Да Медведев же. )) Вчера весь вконтакт22 кипел по этому поводу. Хоть бы один там был адеквантный коммент.
наверно,ухи до сих пор горят.....
А как сегодня Дмитрий Анатольевич ездить будет? Почему улицы не почистили?
13.11.2019 09:55
- гость -
Ну ехали два часа вместо двадцати минут, потому что дороги расчистить не могут, дело-то житейское.
Понты :Гонор, претенциозное поведение; стремление покрасоваться, произвести сильное впечатление на кого-либо.
Человек имеющий личный транспорт ни на кого не собирается производить впечатление, едет себе спокойно на работу.
Вы Дугина еще всю зиму будете вспоминать. Только в прошлом году боле-менее снег нормально убирать стали.
2 часа в пробке не надо ляля, 20 мин и на месте
13.11.2019 10:08
- гость -
потому что дороги расчистить не могут
Предлагаете снег на лету ловить?
13.11.2019 09:28
- гость -
В такую погоду предпочитаю трамвай
Под который регулярно залетают авто и движение встает. И ты такой, как идиот мерзнешь на ветру(
блин ну как первый раз в жизни такое, устроили кипишь
13.11.2019 10:12
- гость -
Предлагаю убирать с дороги тот, что насыпал за ночь. Представляете, так можно.
Предлагаю выдать всем лыжи, можно не чистить всю зиму дороги.
13.11.2019 10:11 Я тоже - 20 минут и на месте. А некоторые около часа на остановках стояли. Смотря откуда добираться и как повезет.
10:14
Предлагаю убирать с дороги тот, что насыпал за ночь. Представляете, так можно.
Представляете, что он со вчерашнего вечера идёт не переставая? Или у вас с логикой что-то?
Если, например, вы будете убирать воду, а другие в это же время будут вам ее подливать.
13.11.2019 10:23
- гость -
Действительно, зачем из тонущей лодки вычерпывать воду, она ж всё равно будет прибывать. А убрать сугроб по шею или по щиколотку - разница невелика.
Пора уже штрафовать за летнюю резину. Из за них и пробки. С 1 ноября.
Все силы, походу, бросили на Санниково...
Да что вы зациклились по поводу летней резины, нашли блин камень преткновения.
Потому что алени . Некоторые неадекваты стоят и пропускают объезжальщиков с прилегающих территорий. Неужто не понятно, они воруют ваше время, а вы им потакаете.
Работа-зло. Сидите дома и не шоркайтесь по дорогам, вот и пробок не будет.
13.11.2019 10:28
- гость -
А убрать сугроб по шею или по щиколотку - разница невелика.
Для создания пробок хватит 3-4 см снега. А по шею - это в вашем больном воображении.
13.11.2019 10:30
Евгений
Во времена СССР резина была одна и все ездили нормально, всё зависит от прокладки, если прокладка ниочём то и суперзимняя не поможет никак.
13.11.2019 10:42
- гость -
Правильно! предлагаю никого никогда не пропускать!
Потому что общественный транспорт города пребывает в убогом состоянии и даже сложные дорожные условия не заставляют отказываться людей от использования личного автомобиля.
13.11.2019 10:49
месный
в СССР ездили на трамваях и икарусах)) а ласточка в гараже стояла
Не от хорошей жизни много авто а от выдаваемых кредитов всем подряд. Прекратить давать всем эти кредитные карты и вопрос решён
13.11.2019 09:35
- гость -
А что, вчера по Ленина "зеленую волну" не устраивали, перекрыв, в частности, трамваям поворот на Строителей? Сидели пассажиры, как идиоты, на перекрестке - и не выйти, мимо по Ленина поток машин, водитель, естественно, двери не открывает. И на перекрестке Соц-Строителей вчера гайцы не орали и руками не размахивали (хоть бы мегафоны какие взяли, что ли - ветер, снег) - "пешеходы, стойте!". Цирк с конями, честное слово. Ну и до кучи - вчера в одной из новосибирских групп в фб - "Вчера по южному направлению почти все электрички шли с опозданием на час - полтора. Одна на Сеятеле 52 минуты стояла, "чиновничий" поезд пропускала."
13.11.2019 10:11
- гость -
2 час 15 минут. Обычно минут 40.
13.11.2019 10:57
- гость -
а это потому что кто то живет на одном конце города а работает на другом
С утра у трамваев колеса сдулись, в самый час пик около получаса ни одного на Спартаке не было
13.11.2019 11:01
- гость -
Это потому, что все не могут работать в центре, а в промзоне вообще никто не живет)))
Под трамваи заезжают дибилы. Там им и место.