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Из-за снегопада дорожники на алтайских трассах работают в усиленном режиме

, ИА "Амител"
Метеостанции помогают отслеживать обстановку
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

Дорожники в Алтайском крае и Республике Алтай готовы выпустить до 300 машин на уборку трасс от снега, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Контролировать ситуацию с проездом помогают 25 метеостанций, расположенных примерно через каждые 30 километров трассы. Они подключены к новому программному обеспечению, позволяющему более точно прогнозировать метеорологическую обстановку.

"Как и прежде, общий прогноз можно строить на двое суток. Специализированный, о состоянии и температуре покрытия, – на ближайшие четыре часа. Но функция прогнозирования стала более точной, данные обновляются каждые 20 минут. Система предупреждений полностью переработана, раньше было пять-шесть типов, теперь – более сорока. Например, если раньше программа прогнозировала вероятность возникновения скользкости, то теперь она конкретизирует, какой вид ожидается, когда начнется и закончится явление", – пояснил представитель фирмы-подрядчика Евгений Буриков.

Такие сведения позволяют дорожникам принимать оптимальные решения о том, какие меры стоит предпринять, куда направить технику и в какое время начать работу. При этом все данные машины получают в режиме онлайн.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.11.2019 10:31
- гость -

А дорожники г. Барнаула работают в усиленном режиме?

13.11.2019 10:33
- гость -

А дорожники г. Барнаула работают в усиленном режиме?

с 6-15 до 9-05 видел два самосвала груженных снегом. больше ничего из техники не наблюдал. ездил по строителей и красноармейскому.

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