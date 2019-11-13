Из-за снегопада дорожники на алтайских трассах работают в усиленном режиме

Дорожники в Алтайском крае и Республике Алтай готовы выпустить до 300 машин на уборку трасс от снега, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Контролировать ситуацию с проездом помогают 25 метеостанций, расположенных примерно через каждые 30 километров трассы. Они подключены к новому программному обеспечению, позволяющему более точно прогнозировать метеорологическую обстановку.

"Как и прежде, общий прогноз можно строить на двое суток. Специализированный, о состоянии и температуре покрытия, – на ближайшие четыре часа. Но функция прогнозирования стала более точной, данные обновляются каждые 20 минут. Система предупреждений полностью переработана, раньше было пять-шесть типов, теперь – более сорока. Например, если раньше программа прогнозировала вероятность возникновения скользкости, то теперь она конкретизирует, какой вид ожидается, когда начнется и закончится явление", – пояснил представитель фирмы-подрядчика Евгений Буриков.

Такие сведения позволяют дорожникам принимать оптимальные решения о том, какие меры стоит предпринять, куда направить технику и в какое время начать работу. При этом все данные машины получают в режиме онлайн.