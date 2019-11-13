Руки-базуки больше не базуки. Кириллу Терешину выкачали синтол из бицепсов

Один из главных фриков Рунета Кирилл Терешин, известный как Руки-базуки, отказался от своих искусственных бицепсов, пишут "Известия".
Терешин обратился в одну из столичных больниц с жалобой на сильные боли в руках и попросил выкачать вещество.
Врачи успешно провели операцию. Теперь молодому человеку предстоит длительная реабилитация. Пока что он не может самостоятельно двигать руками. Кормит Кирилла с ложечки мама.
Ранее "синтоловый качок" уже жаловался на боли в руках. Он говорил о постоянно повышающейся температуре и сильных отеках, а также просил у своих подписчиков деньги на проведение операции.
Комментарии
Это за гранью не то что какого либо смысла, но и глупости и тупости. Просто вне рамок каких либо категорий.
Фриков развелось.
это доказательство того , что мы живем в матрице. Надо выделить из бюджета деньги на клон Франца Кафки, только он сможет описать нашу жизнь
А мозг в голову ему закачали?
Да, ему не помешала бы накладная синтольная голова. Авось чего умное ему подсказала бы.