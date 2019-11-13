В Барнауле мужчина убил любовницу, спрятал тело под диван и пропил ее имущество

42-летний житель Усть-Калманского района обвиняется в убийстве жительницы Барнаула, сообщает Следком по Алтайскому краю.
По данным следствия, в октябре 2019 года мужчина приехал в Барнаул, познакомился с 54-летней местной жительницей и предложил ей сожительство. Новая знакомая согласилась, и пара стала проживать в коммунальной квартире.
В начале ноября между ними произошла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина задушил возлюбленную, а ее тело спрятал под диван. После этого он еще несколько дней находился в квартире и пропивал имущество убитой. Как только преступник понял, что может быть задержан, он уехал в деревню, где ранее проживал с законной женой.
В настоящее время готовится ходатайство о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии
Он хоть не расчленил.
Молодец, к жене вернулся.
По неосторожности.
Уже второй случай а ля Рогожин(см и чт. Ф.М.Достоевский)
"И начала она мне мозг сверлить… В конце концов, я дуло ей в рот вставил и на курок нажал. Чё-т накатило..."
Что на мужика напали. У него в деревне есть и пить нечего и неначто. В городе хоть подкрепился. А с него еще наверное денег потребовали. (грустный сарказм)