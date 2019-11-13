На алтайской заснеженной трассе жестко столкнулись два автомобиля

Утром 13 ноября на трассе Барнаул – Павловск жестко столкнулись два автомобиля, сообщили в группе "Барнаул22".

ДТП произошло примерно в 8:45 в Павловском районе. По словам очевидцев, автомобиль "Нива" влетел в Nissan. По предварительным данным, есть пострадавший. Однако официальной информации об этой аварии пока не поступало.

На месте происшествия работают медики, полицейские и сотрудники МЧС.

После прошедшего снегопада на алтайских трассах сложилась тяжелая ситуация: сугробы, снежные заносы, гололедица. Как рассказали amic.ru в пресс-службе краевой Госавтоинспекции, за последние сутки в регионе произошло 9 ДТП, 11 человек пострадало и 1 человек погиб.