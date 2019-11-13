"А поезд чух-чух-чух – огни мерцали": что делал Дмитрий Медведев по дороге в Барнаул

Глава правительства страны Дмитрий Медведев 12 и 13 ноября находится с рабочим визитом в Сибири. Во вторник он посетил Новосибирск, где открыл лабораторию по выпуску вакцины от Эболы. После этого он отправился на поезде в Барнаул, где обсудил развитие железнодорожных перевозок в России. Подводим итоги того, что делал глава правительства во время трехчасового пути до столицы Алтайского края.

Кто был на встрече и что пил Медведев?

Во время пути глава правительства пил чай в ресторане-вагоне. Как следует из релиза РЖД, обычный поезд следует из Новосибирска до Барнаула 4-5 часов. Однако Медведев ехал в спецпоезде из девяти вагонов, в котором обычных пассажиров не было – только официальные лица и журналисты. Такие составы могут запустить уже в следующем году для всех пассажиров. Весь путь займет около трех часов.

На встрече в вагоне присутствовали зампред правительства Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, представители министерств, а также генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

"Можно докладывать, а кто не докладывает, может по сложившейся традиции пить чай", – обратился к собравшимся Медведев.

Глава правительства отметил, что всем участникам совещания принесли одинаковые подстаканники, однако чай Медведеву налили другой.

"У меня зеленый, а у всех черный… Ладно, будьте здоровы. На улице холодно", – заключил он.

Что обсуждали?

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что решил проехать по железной дороге не только для того, чтобы полюбоваться сибирскими просторами, но в первую очередь, чтобы посмотреть на то, как изменились вокзалы, станции и сами поезда. Он также анонсировал, что в ходе совещания хотел бы обсудить ключевые вопросы развития железнодорожного транспорта.

На встрече с премьером Евгений Дитрих рассказал, что на развитие инфраструктуры РЖД в 2020-2022 годах планируется направить свыше 2,5 триллиона рублей, на их обновление – почти 900 миллиардов рублей, на подвижной состав – 488 миллиардов. Также министр обратился к Медведеву с просьбой поддержать решение вопроса о компенсации РЖД накопившегося дефицита средств на инфраструктуру в пригородном сообщении, который к 2022 году достигнет 47 миллиардов рублей.

Кроме того, до 2022 года сохранится прирост как в грузовом, так и пассажирском сообщении. Для этого компания закупит 401 вагон "Ласточек", 237 вагонов для пригородных перевозок и 1799 пассажирских вагонов для Федеральной пассажирской компании (ФПК). Также будут закуплены более 1800 локомотивов для грузовых перевозок.

"Железная дорога с учетом наших расстояний, климата имеет особое значение для страны, экономики, для жизни людей и их мобильности, обеспечивает перевозку почти половины грузов и более четверти пассажиров", – приводит ТАСС слова главы правительства.

Медведев анонсировал обновление инфраструктуры для перевозок пассажиров по железной дороге. Он подчеркнул, что людям должны быть гарантированы комфорт и безопасность. Отдельное внимание он уделил созданию новых маршрутов. В частности, новой дороге до Крыма. Обсуждали и строительство магистрали с подземным туннелем на Сахалин. Стоимость проекта около 250 миллиардов рублей.

В свою очередь министр транспорта Евгений Дитрих уточнил, что перевозки пассажиров железными дорогами по итогам года вырастут на 1,6% – до 1,176 млрд пассажиров.

Как это отразится на Алтайском крае?

Судя по официальным релизам и публикациям журналистов в СМИ, которые присутствовали в вагоне на официальной части, премьер-министр не обсуждал развитие железнодорожной инфраструктуры именно в Алтайском крае, куда он направлялся в это время. Однако Медведев обратил внимание на необходимость приведения в порядок вокзалов, развитие скоростных и высокоскоростных магистралей, которые связывают города, а также обеспечивают сообщение внутри агломераций. Ожидается, что именно приезд главы кабмина поможет ускорить запуск скоростного поезда "Ласточка" из Барнаула в Новосибирск. Это может произойти уже в 2020 году к лету. Время в пути составит около трех часов. Также в 2020 году начнется реконструкция железнодорожного вокзала краевой столицы.