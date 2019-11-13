Работа ТЭЦ в городе Яровом полностью восстановлена

Последствия аварии на одном из котлов ТЭЦ в городе Яровом полностью устранены. Станция работает в штатном режиме, сообщает администрация Алтайского края.

По состоянию на утро 13 ноября, теплоснабжение города осуществляется от котла № 10. Котел № 9 находится в резерве.

Минпромэнерго совместно с администрацией города Ярового проводят постоянный мониторинг температуры в помещениях потребителей тепла, а также параметров работы станции.

Температура в помещениях во время проведения ремонтных работ не опускалась ниже 18 градусов.

Напомним, что 12 ноября на котле № 9 были обнаружены неполадки. Работы по ликвидации аварии закончились в 18:30.