Прокуратура взяла на контроль мусорную ЧС в Бийске

Прокуратура Алтайского края взяла на контроль ситуацию с завалами мусора в Бийске, из-за которых в городе 11 ноября ввели режим ЧС. В результате владелец полигона получил официальное представление от надзорного органа, а региональный оператор – предостережение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"С начала ноября владелец полигона в Бийске ООО "Спецобслуживание-плюс" ограничил число принимаемых на полигоне от регионального оператора мусоровозов. Вследствие этого на контейнерных площадках города скопились своевременно не вывезенные коммунальные отходы, что ухудшило санитарную обстановку в городе", – напомнили в прокуратуре.

Сейчас хозяйственный спор между ООО "Спецобслуживание-плюс" и региональным оператором по ввозу мусора ООО "Спецобслуживание-Центральное" решается в Арбитражном суде. Повод – несогласие двух компаний с размером и порядком взимания платы за размещение регоператором отходов на полигоне.

К слову, тяжба длится уже полгода, но на местных жителях это сказалось только в ноябре, когда оператор стал вывозить мусор не два раза в день, а один.

Как пояснил amic.ru директор "Спецобслуживание-Центральное" Алексей Щербатов, график пересмотрели после того, как полигон стал принимать от регионального оператора только 20 машин мусора вместо 40.

"Они считают, что один наш мусоровоз грузоподъемностью 10 тонн завозит на полигон 17,6 тонны мусора, а мы считаем – что 5-6 тонн", – пояснил собеседник.

Что же касается режима ЧС, то он был введен из-за скопления отходов на семи площадках: в переулках Дружном, Донском, улицах Горно-Алтайской, Разина и Лермонтова. Местные власти выделили деньги, чтобы нанять транспорт и уборщиков, которые вывезли бы мусор. В администрации города amic.ru пояснили, что работы идут полным ходом, завершить их и снять режим ЧС, наделавший много шума, планируют в среду, 13 ноября.

Прокурор Бийска внес владельцу полигона представление об устранении нарушений, "которые создают неблагоприятные последствия в виде ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния города и нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду". А региональному оператору – предостережение о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.