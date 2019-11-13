Было ужасно – стало плохо. Пробки в Барнауле снизились с 10 до 7 баллов

Утренние десятибалльные пробки в Барнауле плавно перетекли в дневные семибалльные. Непогода вносит свои коррективы в дорожное движение.
Медленнее всего автомобили передвигаются по улице Попова. По информации барнаульцев, из-за аварии на пересечении Попова и Власихинской пробка собралась до Силикатного. Кроме того, сильно затруднено движение на перекрестке Попова – Балтийская.
Сообщается, что сотрудники полиции не пускают грузовики с Булыгина на объездную. Тяжелый транспорт не может подняться в горку и блокирует движение. Патрули ДПС стоят на протяжении всей дороги.
Пробка на Павловском тракте растянулась от Малахова до Фурманова. Практически полностью остановилось движение на улице Советской Армии (от пр. Коммунаров до Строителей). Такая же ситуация на улице Челюскинцев. Здесь затор начинается от улицы Шевченко.
В ГИБДД рассказали, что на очистку дорог в городе вышло 94 единицы снегоуборочной техники. На проблемных участках сотрудники ДПС вручную регулируют движение транспорта.
Барнаульская ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и взаимно вежливыми. С пониманием отнестись к объективно возникшей ситуации.
Комментарии
Снег опять выпал неожиданно?
за время пути не заметил ни одной работающей снегоуборочной техники из 94-ёх озвученых. маршрут: старт,шумаковаХвзлетная - попова - а.петрова - матросова - ленина - димитрова - социалистический - партизанская - Сити (финиш). До малаховского кольца (петрова Х малахова) не было видно даже следов работы техники. Рапортуйте теперь сколько мегатонн снега вывезли , и сколько песчано-солевой смеси высыпали. А мы в ладоши будем хлопать.
И точно. Нормальные люди радуются, что наконец-то выпал нормальный снег. А вечные нытики, как обычно, о своём - то ливневки не работают, то не убрано где-то там, то снег им сильно быстро нападал ...
Чтобы Население Барнаула удостоверилось в работе Снегоуборочной техники на дорогах - выведите в Общий доступ местоположение этой техники!
А нынче не видел следов уборки снега на улицах Барнаула на 12,11,2019 и 13.11.2019 и тем более саму снегоуборочную технику!
Вся снегоуборочная техника в Санниково !