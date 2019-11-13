В Камне-на-Оби задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух мужчин

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин, тела которых обнаружили утром 12 ноября на улице в Камне-на-Оби, сообщают "Каменские известия".

Им оказался ранее судимый 20-летний житель города.

Напомним, горожане обнаружили два трупа на пересечении улиц Никитина и Дзержинского. У обоих мужчин имеются ножевые ранения. Тела опознаны, это жители Камня-на-Оби 1978 и 1988 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ, ведется следствие, в ходе которого устанавливаются обстоятельства произошедшего.



