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Дмитрий Медведев сказал, что в медкластере Барнаула нужно построить вертолетную площадку

, ИА "Амител", Елена Маслова
Это, на его взгляд, важно для развития медицинской авиации
Дмитрий Медведев на Алтае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Дмитрий Медведев на Алтае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В медицинском кластере Барнаула нет взлетно-посадочной полосы, и эту ситуацию нужно исправлять, сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании 13 ноября в селе Санниково Алтайского края.

По словам Медведева, наличие таких площадок позитивно влияет на развитие санитарной авиации, которая особенно необходима в Сибири и на Дальнем Востоке, где "расстояния огромные, зачастую и дорог нет".

Он сообщил, что в этом году в стране санавиация совершила более 6,5 тысячи вылетов и доставила в медицинские учреждения около 9 тысяч человек. 

"Этот показатель неплохой, хотя бы потому, что это значительно больше, чем было еще совсем недавно. Но цифры могли бы быть лучше, потому что не везде рядом с больницами предусмотрены взлетно-посадочные площадки. В Барнауле уже  в течение 10 лет расширяется медицинский кластер. Есть ресурсы, чтобы оказывать помощь по разным профилям. Но площадки тем не менее нет. Этим, конечно, нужно заняться, здесь без вертолета не обойтись", – сказал Дмитрий Медведев.

Губернатор Виктор Томенко сообщил, что в крае, по прогнозу, за 2019 год удастся эвакуировать около 150 пациентов силами медицинской авиации.

Напомним, тема строительства вертолетной площадки около краевой больницы в 2019 году вызвала серьезный резонанс. Жителей Барнаула возмущало, что для этого придется вырубить часть деревьев ленточного бора. Однако врачи и власти Алтайского края указывали, что благодаря близкому расположению вертолетной площадки к медицинскому кластеру удастся спасти больше человеческих жизней. Пока в Барнауле вертолет санавиации приземляется на площадке "Обской мост" или в аэропорту, а оттуда пациентов через городские пробки доставляют в краевые клиники.  

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Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

13.11.2019 13:12
Дядька

Снесите пяток коттеджей вокруг кластера и стройте что хотите.

13.11.2019 13:19
- гость -

Продавали все таки... не елыком ли суетится? Он везде, где надо на что то денег выделить

13.11.2019 13:21
- гость -

Можно на крыше здания площадку сделать

13.11.2019 13:21
- гость -

с языка снял.
там рядом с краевой стройплощадка с котлованом есть, судя по кресту религиозное сооружение планируется, может важнее вертолетная площадка?

13.11.2019 13:25
13:21(2)

Отпевать на вертолётной площадке холодно,да и не по христиански.

13.11.2019 13:31
- гость -

В медицинском кластере Барнаула нет взлетно-посадочной полосы, и эту ситуацию нужно исправлять

вот это поворот!
не хотели вертолетную площадку в реликтовом летночном бору - получите взлетно-посадочную полосу....

13.11.2019 13:31
- гость -

Он вообще в теме, какие площадки если даже льготные лекарства местный Минздрав закупить не может...

13.11.2019 13:49
- гость -

.... лесу !!(((

13.11.2019 13:54
2

Самый простой и эффективный вариант - снести фонтан на территории краевой больницы и оборудовать площадку.

13.11.2019 13:57
- гость -

По словам Медведева, наличие таких площадок позитивно влияет на развитие санитарной авиации, которая особенно необходима в Сибири и на Дальнем Востоке, где "расстояния огромные, зачастую и дорог нет".
----------------------------------------------------------------------------
Медведев за вырубку реликтовых лесов?
Чтобы обозначить эту позицию, приехал в Барнаул?
Ну, ну...

13.11.2019 14:21
- гость -

Жертва лупоглазия

13.11.2019 14:26
- гость -

На месте аварии тоже надо вертолетную площадку строить?

13.11.2019 14:26
- гость -

Дядьке +100000!

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