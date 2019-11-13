Дмитрий Медведев сказал, что в медкластере Барнаула нужно построить вертолетную площадку

В медицинском кластере Барнаула нет взлетно-посадочной полосы, и эту ситуацию нужно исправлять, сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании 13 ноября в селе Санниково Алтайского края.

По словам Медведева, наличие таких площадок позитивно влияет на развитие санитарной авиации, которая особенно необходима в Сибири и на Дальнем Востоке, где "расстояния огромные, зачастую и дорог нет".

Он сообщил, что в этом году в стране санавиация совершила более 6,5 тысячи вылетов и доставила в медицинские учреждения около 9 тысяч человек.

"Этот показатель неплохой, хотя бы потому, что это значительно больше, чем было еще совсем недавно. Но цифры могли бы быть лучше, потому что не везде рядом с больницами предусмотрены взлетно-посадочные площадки. В Барнауле уже в течение 10 лет расширяется медицинский кластер. Есть ресурсы, чтобы оказывать помощь по разным профилям. Но площадки тем не менее нет. Этим, конечно, нужно заняться, здесь без вертолета не обойтись", – сказал Дмитрий Медведев.

Губернатор Виктор Томенко сообщил, что в крае, по прогнозу, за 2019 год удастся эвакуировать около 150 пациентов силами медицинской авиации.

Напомним, тема строительства вертолетной площадки около краевой больницы в 2019 году вызвала серьезный резонанс. Жителей Барнаула возмущало, что для этого придется вырубить часть деревьев ленточного бора. Однако врачи и власти Алтайского края указывали, что благодаря близкому расположению вертолетной площадки к медицинскому кластеру удастся спасти больше человеческих жизней. Пока в Барнауле вертолет санавиации приземляется на площадке "Обской мост" или в аэропорту, а оттуда пациентов через городские пробки доставляют в краевые клиники.