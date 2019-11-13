Дмитрий Медведев сказал, что в медкластере Барнаула нужно построить вертолетную площадку

В медицинском кластере Барнаула нет взлетно-посадочной полосы, и эту ситуацию нужно исправлять, сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании 13 ноября в селе Санниково Алтайского края.
По словам Медведева, наличие таких площадок позитивно влияет на развитие санитарной авиации, которая особенно необходима в Сибири и на Дальнем Востоке, где "расстояния огромные, зачастую и дорог нет".
Он сообщил, что в этом году в стране санавиация совершила более 6,5 тысячи вылетов и доставила в медицинские учреждения около 9 тысяч человек.
"Этот показатель неплохой, хотя бы потому, что это значительно больше, чем было еще совсем недавно. Но цифры могли бы быть лучше, потому что не везде рядом с больницами предусмотрены взлетно-посадочные площадки. В Барнауле уже в течение 10 лет расширяется медицинский кластер. Есть ресурсы, чтобы оказывать помощь по разным профилям. Но площадки тем не менее нет. Этим, конечно, нужно заняться, здесь без вертолета не обойтись", – сказал Дмитрий Медведев.
Губернатор Виктор Томенко сообщил, что в крае, по прогнозу, за 2019 год удастся эвакуировать около 150 пациентов силами медицинской авиации.
Напомним, тема строительства вертолетной площадки около краевой больницы в 2019 году вызвала серьезный резонанс. Жителей Барнаула возмущало, что для этого придется вырубить часть деревьев ленточного бора. Однако врачи и власти Алтайского края указывали, что благодаря близкому расположению вертолетной площадки к медицинскому кластеру удастся спасти больше человеческих жизней. Пока в Барнауле вертолет санавиации приземляется на площадке "Обской мост" или в аэропорту, а оттуда пациентов через городские пробки доставляют в краевые клиники.
Комментарии
Снесите пяток коттеджей вокруг кластера и стройте что хотите.
Продавали все таки... не елыком ли суетится? Он везде, где надо на что то денег выделить
Можно на крыше здания площадку сделать
с языка снял.
там рядом с краевой стройплощадка с котлованом есть, судя по кресту религиозное сооружение планируется, может важнее вертолетная площадка?
Отпевать на вертолётной площадке холодно,да и не по христиански.
В медицинском кластере Барнаула нет взлетно-посадочной полосы, и эту ситуацию нужно исправлять
вот это поворот!
не хотели вертолетную площадку в реликтовом летночном бору - получите взлетно-посадочную полосу....
Он вообще в теме, какие площадки если даже льготные лекарства местный Минздрав закупить не может...
.... лесу !!(((
Самый простой и эффективный вариант - снести фонтан на территории краевой больницы и оборудовать площадку.
По словам Медведева, наличие таких площадок позитивно влияет на развитие санитарной авиации, которая особенно необходима в Сибири и на Дальнем Востоке, где "расстояния огромные, зачастую и дорог нет".
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Медведев за вырубку реликтовых лесов?
Чтобы обозначить эту позицию, приехал в Барнаул?
Ну, ну...
Жертва лупоглазия
На месте аварии тоже надо вертолетную площадку строить?
Дядьке +100000!
что так мало- одну площадку. Совсем вырубить сосновый бор.
Нарочно Медведеву подкинули тему вертолетной площадки взамен реликтового леса. Чтобы народ ненавидел правительство.
пусть сначала министр скажет, хоть одного не довезли от нового моста?
Сильно нужна площадка, пускай на крыше делают. Крыша слабая? Ставьте металлические колонны, а них уже площадку.
Медведеву забыли сказать, что под вертолетную площадку собрались весь Ленточный бор вырубить.
Сильно нужна площадка, пускай на крыше делают. Крыша слабая? Ставьте металлические колонны, а на них уже площадку.
опять развитие, за счет вырубки деревьев, леса, рука лицо
пусть свои кластеры хоть с 10-ю вертолетными площадками в другом месте строят, не в лесу , а здесь все снесут и посадят деревья
Медведеву забыли сказать, что под вертолетную площадку собрались весь Ленточный бор вырубить.
Да лесу в России полно!
А на крыше нельзя сделать? Еще удобнее, от вертолета ближе
А зачем строить площадку, если даже медицинского вертолёта нет. А если и будет такой вертолёт, то простых граждан на нём точно транспортировать не будут
Безысходность. Понятно вырубят, понятно не спросят. Очень жаль, ни митинги, ни забастовки не помогут. Этот лес - достояние края, достояние наших детей. К сожалению, сейчас едут из региона, а через пару лет поедут из страны. Поедут туда, где берегут лес. К природе не по варварски, а по человечески. Очень жаль.
3.11.2019 17:53
гость
Безысходность. Понятно вырубят, понятно не спросят. Очень жаль, ни митинги, ни забастовки не помогут. Этот лес - достояние края, достояние наших детей.
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Этот лес достояние всей планеты. Реликтовых сосновых боров уже не осталось. Да ещё так подло поступили, нарочно ничего не объяснили премьеру, подставили Медведева.