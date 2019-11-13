"Ощущение праздника и волшебства": что пишут в соцсетях о снегопаде в Барнауле

Почти целые сутки в Барнауле идет снегопад. Бороться со снегом на улицах города вышли все коммунальные службы. Так совпало, что именно в эти дни в столице Алтайского края с рабочим визитом находится премьер Дмитрий Медведев. Многие барнаульцы жалуются на пробки и нечищеные улицы. Особенно автомобилисты. Женщины же радуются первому снегу.
Сейчас в городе с непогодой борются около 100 дворников, 94 единицы техники. В первую очередь от снега очищают центральные магистрали, дороги, по которым следуют основные маршруты общественного транспорта, подъезды к социально значимым объектам, расчищают остановки и подходы к пешеходным переходам.
Собрали для вас самые интересные публикации в соцсетях о непогоде в Барнауле.
Мы сами делаем нашу жизнь... Сами ее меняем, сами раскрашиваем различными красками, и только нам решать какой она будет — яркой или тусклой. Хорошего рабочего дня всем💐🧡 #insta #instabrn #instagram #instasize #barnaul #altai #nsk #girl #girls22 #gm #onelove #instaselfie #мысливслух #всемлюбви #маленькоесчастье #счастьевнутри #gm22
Комментарии
Радуются снегу в основном женщины, автомобилисты жалуются на пробки - эти нытики всегда чем то не довольны)))
13.11.2019 13:23
- гость -
И не говори - плохому танцору то яйца мешают, то пол кривой!
а у нас пыль столбом
отвратительное фото женщины вы тут разместили, походу снег ее испугался и перестал идти
Что еще за город Б? На что она намекает?
город Б.
это безперспективняк