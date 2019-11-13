"Ощущение праздника и волшебства": что пишут в соцсетях о снегопаде в Барнауле

Почти целые сутки в Барнауле идет снегопад. Бороться со снегом на улицах города вышли все коммунальные службы. Так совпало, что именно в эти дни в столице Алтайского края с рабочим визитом находится премьер Дмитрий Медведев. Многие барнаульцы жалуются на пробки и нечищеные улицы. Особенно автомобилисты. Женщины же радуются первому снегу.

Сейчас в городе с непогодой борются около 100 дворников, 94 единицы техники. В первую очередь от снега очищают центральные магистрали, дороги, по которым следуют основные маршруты общественного транспорта, подъезды к социально значимым объектам, расчищают остановки и подходы к пешеходным переходам.

Собрали для вас самые интересные публикации в соцсетях о непогоде в Барнауле.