Телеканал HBO планирует снять продолжение культового сериала "Друзья"

Телеканал HBO ведет переговоры со студией Warner Brothers о съемках продолжения сериала "Друзья", сообщает Hollywood Reporter.

Уточняется, что сделка находится на начальном этапе и может сорваться. В случае подписания договора на экранах вновь появится весь звездный состав. Кроме того, телеканал намерен привлечь к съемкам создателей сериала Дэвида Крейна и Марту Кауффман.

HBO и Warner Bros. от комментариев по этому вопросу отказались.

Ранее актеры сериала "Друзья" полностью опровергали любую вероятность возвращения проекта на экраны. Вместе с его создателями они заявляли, что десятый сезон был последним и полностью завершил историю героев. При этом актриса Дженнифер Энистон в одном из недавних эфиров американского ток-шоу намекнула на то, что команда "Друзей" работает над новым совместным проектом. О чем именно идет речь, она не уточнила.