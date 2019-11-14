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Коммерческий директор Форштадтской пивоварни развеял мифы вокруг различных напитков

, ИА "Амител"
Порошкового пива не существует, а в Монголии пенным запивают "беленькую"
Коммерческий директор Форштадтской пивоварни Денис Добрускин

Коммерческий директор Форштадтской пивоварни Денис Добрускин

Компания "Форштадтская пивоварня" обладает 15-летней историей и производит различные напитки. Занимается как пивоварением, так и выпуском безалкогольной продукции. В первую очередь, это вода. В ближайшей перспективе компании – натуральные морсы, чаи, лимонады и другой полезный ассортимент.

Недавно представители пивоварни побывали в Монголии с бизнес-миссией и теперь готовятся заключать свой первый экспортный контракт. Коммерческий директор Форштадтской пивоварни Денис Добрускин рассказал о том, какую роль в этом сыграло сотрудничество с Алтайским фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), и о том, какую поддержку компания получает от государства.

– Денис, начать хотелось бы с азов. Как это было 15 лет назад?

Вы знаете, то, что происходило на предприятии 15 лет назад, напоминает мне Россию 90-х – разруха, камня на камне не стояло. И огромным трудом, огромными усилиями люди (многие из них работают до сих пор) строили компанию буквально по крупицам. Мы полностью заменили многие производственные процессы, и теперь у нас новое современное оборудование на всех стадиях производства.

– Компания находится в самом Барнауле. Вы пост коммерческого директора занимаете четыре года, расскажите, что за это время произошло буквально на ваших глазах?

За четыре года мы сформировали позиционирование себя на рынке. То есть если раньше мы были какой-то маленькой частной пивоварней, про которую даже жители Барнаула не знали, то сейчас мы формируем восприятие бренда как натуральное, качественное и безопасное.

– Какова история названия компании?

Раньше это была Форштадтская пивоваренная компания. Все знали ее как ФПК. Но это название не отвечало принципам работы предприятия. "Форштадтская пивоварня" раскрывает всю суть – это что-то частное, небольшое, ориентированное на натуральное производство. И мы уделяем особое внимание качеству. При любых экономических ударах – будь то инфляция, повышение цен, кризис, скачки валюты – мы выстояли и никогда не экономили на качестве.

– Производство пивоваренных компаний в Европе, в частности в Испании и Чехии, полностью автоматизировано. Людей-то практически нет. Как у вас дела обстоят?

Мы автоматизировали многие процессы. Но, естественно, люди – это главная ценность компании. И в любом случае профессионалы большого уровня следят за всем. Нельзя, например, автоматизировать лабораторию. Потому что все сырье, которое к нам приходит, несмотря на то что оно неизменно высоких стандартов качества, идет напрямую из Европы, мы все равно проверяем. Для того чтобы подходили все показатели. Кроме того, на выходе – после того как продукт готов – лаборатория проверяет то качество, которое заявлено в стандартах нашей компании. Ну и на других этапах производства работают профессионалы, которые следят за тем, чтобы все шло как по маслу.

– Как у вас проходит дегустация выпущенной продукции?

Это первая моя работа, на которой можно выпивать, – это наша любимая шутка. Особенно когда разрабатывается какой-то новый сорт, сотрудники пробуют, дают обратную связь. Но абсолютно каждую партию не дегустируют посредством вкусовых рецепторов, а проверяют на состав. Образцы хранятся по месяцу в нашей лаборатории, для того чтобы отследить качество продукта именно на рынке.

– Это позволяет понять, как меняется продукт с течением времени.

Да-да, конечно. Именно для этого образцы абсолютно каждой партии с каждого розлива мы храним в лаборатории.

А есть все-таки тот самый счастливый дегустатор, который все пробует?

Ну, это только мы – сотрудники. При этом мы не просто команда, компания. Люди, которые работают на заводе, настолько близки друг другу, что нас можно смело назвать одной большой дружной семьей.

– А сколько человек занято в компании?

Около 100.

– Вы говорили про сырье из Европы. Все-таки из чего производится пиво на Форштадтской пивоварне?

Традиционно все сорта солода и хмеля мы заказываем в Европе. Это специально выращенное, годами культивированное сырье, которое подходит для изготовления тех или иных марок пива. Хмель, в основном, используем "Жатецкий". Мы не можем допустить, чтобы наш продукт отличался по каким-то характеристикам от партии к партии. Единственный сорт пива варим из курского солода – там стабильное качество.

– Я помню, что в советское время у нас на Алтае выращивали росхмель. Почему сейчас мы заказываем сырье в Европе? Что пошло не так?

Мы бы с удовольствием работали с алтайскими производителями. Сами понимаете, логистическая составляющая в любом случае сыграла бы в нашу пользу по стоимости и в пользу покупателей – себестоимость продукта была бы ниже. У алтайских производителей, конечно, не такие высокие цены, как у европейских поставщиков. Но нам важна стабильность качества, чтобы тот солод, который мы покупаем, был именно пивной и обладал одними и теми же показателями.

– То есть Европа может это гарантировать, а Алтай пока нет?

Да. В Европе годами, десятилетиями, столетиями выращивался именно пивной солод. Соответственно, и качество стабильное.

– А есть ли шанс, как думаете, что у нас на Алтае появится такого нужного уровня производство сырья для вас?

Мы с удовольствием с такими компаниями будем работать. Но пока, к сожалению, таких производителей не знаем.

– Расскажите, как долго варится пиво?

Есть классический способ пивоварения и есть ускоренный. На нашем заводе используется классический. То есть мы не используем никаких ускорителей, ЦКТ, катализаторов. Мы варим, как по ГОСТу, по особой технологии. Каждый сорт производится от 30 дней и выше. Есть сорта, которые и два месяца варятся. Поэтому наш продукт немного отличается от конкурентов. В нем естественная газация – мы не добавляем много дополнительного газа – C2O. Мы предлагаем натуральный продукт, сваренный по классической технологии, в горизонтальном брожении с естественной газацией – это то, чем мы гордимся.

– Если говорить про пиво в Европе и у нас. Понятно, что в России пиво разное по качеству. Но европейские производители как раз используют естественную газацию. Зачем в России добавляют так много газа в напитки?

Не могу говорить за других производителей. Лично мне, как потребителю, кажется, что газ меняет вкус, и когда пузырьки газа лопаются на языке, щиплют его, вкусовые рецепторы воспринимают напиток совершенно по-другому. Если встряхнуть любой газированный напиток – необязательно это может быть пиво – вы не почувствуете его истинный вкус. Наш продукт менее газированный.

– Как выбрать хорошее пиво?

Приехать к нам на завод и выбрать любое из нашего ассортимента. Я шучу, конечно. Тут только по личным ощущениям и предпочтениям. Люди любят разные сорта. Кто-то любит светлое, кто-то – темное. Хорошее для меня – это натуральное, которое сварено по ГОСТу, без отклонения от стандартов производства.

А может ли хорошее пиво стоить 50 рублей за литр?

– У меня очень большие сомнения на этот счет.

– А вот еще говорят про порошковое пиво. Есть ли вообще такое понятие в пивоварении?

Насколько мне известно, это некий миф, выдумка рынка. Некоторые производители, которые нарушают технологию производства и прилично снижают таким образом себестоимость, для того чтобы занять самый низкий сегмент на рынке, просто используют дешевый солод или обычный ячмень. То есть они экономят на сырье.

– И в любом случае пиво варится долго. Можно ли произвести такой напиток за день, за два?

Я не технолог, конечно. Но уверен, что это сделать невозможно. Потому что там есть процесс дображивания, есть дрожжи, которым нужно время, чтобы сделать свое дело. Что такое пиво – это хмель, вода, солод и дрожжи. Соответственно, за пять минут, за день невозможно весь процесс реализовать.

– Недавно вы побывали в Монголии. Расскажите, пожалуйста, что это была за бизнес-миссия и что вы делали в этой поездке?

– Мы с правительством Алтайского края и другими предпринимателями выезжали с бизнес-миссией в Монголии. Хочу поблагодарить коллег за высокий уровень приема. Нас встречали высокие представители соседнего государства, и при этом был очень радушный и теплый прием. Мы чувствовали себя желанными гостями. Провели несколько переговоров и надеемся, что первый экспортный контракт будет подписан в ближайшее время.

А если говорить о перспективе поставок наших напитков в эту страну, как вы оцениваете?

– Вы знаете, Монголия меня удивила тем, что несмотря на небольшое количество населения, там всего три миллиона жителей, половина из которых проживает в столице – она имеет большой потенциал по уровню жизни, по доходу населения. И я считаю, что российские производители могут реализовывать свои товары в этой стране. Спрос есть, у людей деньги есть, они готовы их тратить. Как мне сказали местные жители, у них немножко другая культура потребления – они водку запивают пивом. Так что в Монголии у нас есть свой покупатель.

Организовал бизнес-миссию в Монголию Алтайский фонд МСП. Расскажите, как ваша компания вообще познакомилась с фондом? Вы достаточно плотно сотрудничаете с ними, хотелось бы узнать и ваши впечатления от этого взаимодействия.

– Я очень скептично относился к власти и к господдержке. Есть такой миф у предпринимателей, что власть сама по себе, бизнес сам по себе, и кроме как мучить предпринимателей власть больше ничего не может. Только проверки организовывает постоянные, законы, которые мешают работать и зарабатывать. Но я был крайне удивлен, когда в первый раз в прошлом году узнал о возможностях, которые Фонд предоставляет и которые реально помогают предпринимателям. Более того, когда я пришел, мне даже не пришлось что-то просить, мне только давали. Передо мной раскрыли все карты: мы можем это, это и еще вот это – пожалуйста, если вам нужно, мы все организуем.

– Представляю, как у вас глаза расширялись при этом.

Да, они реально стали в два раза больше. Потому что до этого никто ничего не давал, только мешали и забирали. И все возможности, действительно, работают. Можно взять и поехать в другую страну, увеличить свои рынки сбыта, наладить экспорт с помощью Фонда. Я знаю другие предприятия – они используют льготное кредитование, гранты, получают субсидии и другую поддержку. И что мне нравится больше всего – в Фонде идет полный комплекс услуг, в том числе обучение, помощь в документах. Я очень рекомендую молодым предпринимателям или бизнесу, который зашел в тупик, обратиться в Алтайский фонд МСП. Как минимум – они получат какую-то помощь, как максимум – реально смогут увеличить границы своего бизнеса. И если вчера это был какой-то миф, то здесь и сейчас это работает. Буквально несколько дней назад я участвовал в форуме, когда власть спрашивала у предпринимателей: "Ребят, что мы делаем не так?" То есть власть готова получать обратную связь, готова меняться, готова слышать. Но такого никогда не было. Действительно, Россия – великая страна, которая меняется, и власть меняется вместе с ней. И это очень приятно наблюдать.

– Если говорить про эту стратегическую сессию, когда вы предлагали свои варианты взаимодействия – какой помощи на сегодняшний день вам не хватает? Что власть делает не так, и какие предложения внесли вы?

У меня было только одно предложение, потому что все остальное меня полностью устраивает и очень приятно, что есть такое взаимодействие. Единственное, чего мне пока не хватает – количества контактов на бизнес-миссиях, каких-то экспортных выездах. В частности, когда мы ездили в Монголию – это был наш первый, пробный рейс, чтобы в принципе посмотреть, как все организовано – у нас было всего пять контактов, из них потенциал я вижу только в одном. То есть если бы у нас было 20-30 контактов, то и вероятность подписания контрактов была бы больше. Мы были бы более довольны от заключения, например, пяти-шести контрактов. Да и всем было бы хорошо. Экспорт ведь развивает экономику не только Алтайского края, но и всей России. Деньги, которые приходят из других стран, оседают у нас, остаются в карманах наших граждан. Поэтому и нашему предприятию, и Алтайскому краю, и всей России очень выгодно работать с другими странами.

– Специалисты фонда МСП подсказали, что вы еще другими услугами пользовались. Например, выбор партнеров за границей. Расскажите, пожалуйста, про такое сотрудничество.

– Мы воспользовались этой услугой для последующей бизнес-миссии в Китай, для посещения выставок. Попросили Фонд помочь в поиске партнера, для того чтобы мы приехали уже к конкретным людям на готовые переговоры.

– Да, еще знаю, что они проводили маркетинговое исследование в Китае по пиву.

Ребята нам в этом помогли, причем заплатили 80% от стоимости этого отчета. То есть мы совсем немного доплатили и получили информацию по китайскому рынку, которая является для нас очень ценными сведениями. Эта информация нам очень сильно помогла в плане выработки стратегии выхода на зарубежный рынок.

– Когда бизнес-миссия в Китай состоится?

Насколько я помню, в ноябре-декабре 2019 года.

– Что могли бы сказать по поводу этого исследования? Перспективен ли рынок Китая для вас?

Разведка – очень нужная штука в любом бою, и, прежде чем ехать в страну с миллиардным населением, с огромным оборотом производства, естественно, лучше узнать об этом рынке поподробнее. Нам это исследование очень помогло. Там в основном статистика про доли потребления, доли на рынке. В двух словах не скажешь, отчет достаточно большой.

– Любят ли китайцы пиво?

– Конечно любят. Уверен, что продукцию нашей компании будут покупать. Не хочу обидеть дружественный Китай, но мне показалось, что их пенное как вода. В России продукт намного насыщеннее. Знаете, как в том анекдоте: "Кладите больше заварки".

Насколько вы довольны сотрудничеством с Алтайским фондом МСП в плане исследования китайского рынка?

– Я и в целом взаимодействием нашим доволен. Оно только в начале пути, но пока нареканий нет, и, наоборот, есть только слова благодарности. Анализ китайского рынка в том числе нам очень помог.

В начале эфира вы сказали, что планируете расширять линейку безалкогольных напитков. Расскажите про эти планы.

– В этом году мы закупили линию розлива. До этого мы продавал только разливное пиво, а теперь начали реализовывать фасованный продукт. На рынок запустили уже пять видов стекла, три вида полуторалитровой тары, а в 2020 году планируем запустить баночный продукт, и хотим выпускать алтайские морсы из натуральных ягод. Я вижу огромные перспективы в этом, потому что реально натуральное, реально алтайское – это бренд, с которым мы будем идти по стране и заходить на экспортные рынки. Продвигать и Алтайский край, и всю Россию.

То есть это шаг в масштабах все страны и, в общем-то, мира.

– Да, мы будем производить морсы, расширим линейку воды – сейчас она у нас просто с газом/без газа, а будет дополнена различными вкусами. Будут чаи, лимонады, энергетические напитки.

 

Что касается фасовки, о которой вы сказали ранее – насколько это серьезный шаг для пивоварни?

– Мы к этому шли 15 лет, и я считаю, что это очень серьезный шаг. Это дорогостоящее оборудование. Мы расширяем и рынки сбыта внутри страны, и это позволяет нам экспортировать продукцию, потому что разливное пиво выводить на экспорт очень сложно – срок годности очень короткий. С новой тарой все-таки попроще и с логистикой, и с фасовкой. Мы работаем над расширением удовлетворения потребностей, потому что есть те, кто считает, что разливное пиво – это что-то не то, я буду пить только бутылочное. Соответственно, мы можем удовлетворить потребности и таких людей.

В какие торговые сети вы заходите с этим продуктом?

– Мы бы с удовольствием зашли в любые торговые сети, но сами знаете, какие сложные переговоры и нюансы существуют на этом направлении.

Переговоры ведете?

– Мы только начинаем, потому что буквально месяц назад запустили продукт фасовки.

А сейчас где продается продукция, в ваших же точках?

– В основном у предпринимателей, с которыми у нас сложились многолетние отношения. Они уже знают наш продукт, на который есть спрос у определенного пула клиентов. Эти наши партнеры очень хорошо восприняли запуск бутылочной продукции, с удовольствием закупили у нас первые партии и разместили у себя на полках.

То есть пока те же каналы поставки, но, возможно, они будут расширены.

– Не возможно, а точно они будут расширены. Мы будем проводить переговоры со всеми крупными сетями, надеюсь, что во многих мы появимся и сможем быть на расстоянии вытянутой руки от каждого потребителя.

Как бы вы могли оценить предпринимательский климат, который сложился у нас сейчас в Алтайском крае?

– Я встречался и общался с предпринимателями на последнем форуме, и знаете, это оптимистичные люди, которые идут вперед и смотрят в будущее. Может быть, конечно, это была целевая аудитория, которая действительно хочет чего-то добиться и что-то изменить, и все лентяи и нытики просто не пришли на это мероприятие… Но я верю в будущее предпринимательства.

Какие важные качества должны присутствовать у человека, который хочет заниматься бизнесом?

– Умение брать ответственность на себя, нести риски, быть очень трудолюбивым, усердным и понимать: чтобы что-то получилось, надо очень долго и тяжело к этому идти. Пускай 10 раз споткнулся, но на одиннадцатый встал и победил.

Что бы вы могли пожелать начинающим предпринимателям?

– Не бояться рисковать и пробовать.

– А как вы считаете, бизнес – это для всех или надо родиться бизнесменом?

– Абсолютно любой человек может заниматься бизнесом. Вопрос только в его внутренней мотивации. Если он готов рисковать, то может достичь значительных вершин.

– Прошу вас продолжить фразу: "Мой бизнес – это…"

– Это любимое дело, за которое еще и платят деньги.

Мы сегодня много говорили об Алтайском фонде МСП, о тех формах поддержки, которыми пользуется коллектив Форштадтской пивоварни. О помощи, которую оказывает предпринимателям региона Фонд, можно подробнее узнать на Мало-Тобольской, 19 и на портале мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.11.2019 08:31
месный

а чё его тогда в пивнухах нет?

14.11.2019 08:32
- гость -

Ммм. Вкусное у них пиво

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