Дмитрий Медведев распорядился решить проблему с мусором в Бийске

Решить проблему со сбором мусора в Бийске Дмитрий Медведев поручил на совещании в селе Санниково Алтайского края, которое проходит 13 ноября.
"Я знаю, что коллеги занимаются и выходили на министерство. Эту задачу нужно решать последовательно. Ясно, что это не единственная проблема в этой сфере. Но раз уж мы у вас находимся, обращения на эту тему идут", – сказал Медведев.
Подготовить предложения "по разрешению проблем, которые там накопились", он попросил зампредседателя правительства по вопросам агропромышленного комплекса Алексея Гордеева. Он, по словам премьер-министра, также курирует тему наряду с Минприроды.
Напомним, в Бийске из-за конфликта между регоператором и компанией, управляющей полигоном, отходы стали скапливаться на мусорных площадках. В городе начали образовываться горы мусора и стихийные свалки. Власти Бийска объявили ЧС.
Позже глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поддержал решение мэрии.
Вечером 11 ноября мусор в Бийске стали вывозить. Власти предпринимают все действия для выхода из сложившейся ситуации.
Комментарии
А если б не распорядился?????
тем более Гордеев НЕ министр сельского хозяйства
Так бы и засрались
Нарочно подняли тему мусора в Бийске. Как бы самая большая проблема в крае. Больше нет. Всё хорошо, прекрасная маркиза!
Интересно, Томенко сможет выпросить у Медведева деньги на строительство художественного музея?
13.11.2019 13:52
- гость -
Интересно, Томенко сможет выпросить у Медведева деньги на строительство художественного музея?
--------------------------------------------------
Если не сможет, значит плохо подготовился к приёму дорогого Дмитрия Анатольевича.
Так может не в Бийске надо щеки надувать, а с московской мафией договариваться?
Мда, Бийск наш прямо в НьюВасюки превращается. Администрация во всю "старается".
Сфера проблем ясности не единственная на эту тему, обращайтесь.)
Круто как: распорядился, и сразу проблема с мёртвой точки сдвигается!
А кроме него больше никто "распорядиться" не в состоянии?
Кто там по должности должен распоряжения по мусору давать? На эту должность и поставить Медведева, нечего ему зарплату премьер-министра получать, а работать каким-нибудь замомзама отдела в министерстве
Замесить и нарубить.