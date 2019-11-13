Спецодежду сотрудников компаний Алтайского края снабдят датчиками безопасности

Комплексный IoT-продукт по повышению уровня безопасности сотрудников в производственной, добывающей и строительной сферах запустил МТС. Решение объединяет комплекс датчиков, встраиваемых в спецодежду и устанавливаемых на предприятии, а также систему аналитики активности работников и оповещения о вероятности возникновения опасной ситуации.

Продукт позволяет создать "цифровую копию" сотрудника и в режиме реального времени наблюдать за его перемещениями и характером деятельности. Это помогает одновременно повышать уровень безопасности и контролировать эффективность труда на производстве.

Решение состоит из носимого телеметрического модуля, который может быть встроен в различное оборудование или спецодежду, Bluetooth-маяков, размещенных по периметру помещения, и программного обеспечения. Данные, полученные с датчиков, могут храниться как на собственном сервере, так и в облачной инфраструктуре. Технология не требует дополнительного обучения рабочих: достаточно надеть спецодежду и система активируется автоматически.

При вхождении в опасные зоны датчик отправляет уведомление в центр управления системой, он также может при помощи звукового сигнала предупреждать об опасности самого сотрудника. Оборудование оснащается тревожной кнопкой, определение местоположения с точностью до трех метров позволяет увеличить скорость эвакуации сотрудников в случае чрезвычайных ситуаций и оказать помощь пострадавшим в течение "золотого часа". Продукт помогает контролировать соблюдение сотрудниками требований промышленной безопасности, установленных Ростехнадзором.

"Мы видим, как в Алтайском крае растет потребность в цифровых решениях для предприятий", – отметил директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин. – Наше новое решение позволяет не только снизить количество травм на производстве, но и контролировать соблюдение рабочего графика на предприятии и фактическое проведение технического обслуживания и ремонта оборудования. Для нашего края технология особенно актуальна в строительной, животноводческой и зерноперерабатывающей сферах. Мы рассчитываем, что новый продукт позволит компаниям сократить расходы на управление подрядчиками на 10-20%, а также избежать срывов выполнения плана или сроков строительства объекта".

В марте 2019 года МТС первой из операторов запустила сеть NB-IoT в Алтайском крае и IoT-платформу, позволяющую интегрировать в единую систему датчики, подключенные через различные протоколы: 2G, 3G, 4G, Wi-Fi и NB-IoT.