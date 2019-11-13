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Виктор Томенко уговорил Медведева дать федеральные деньги на пристройки к школам

, ИА "Амител", Елена Маслова
Недавно решить этот вопрос губернатора Алтайского края просил врио главы Барнаула
Дмитрий Медведев. Санниково, Алтайский край / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Дмитрий Медведев. Санниково, Алтайский край / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Из федерального бюджета нужно финансировать строительство не только новых школ, но и пристроек к ним. Рассмотреть такую возможность поручил членам правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев 13 ноября на совещании в селе Санниково, передает корреспондент amic.ru.

Сейчас из федерального бюджета выделяются миллиарды рублей на возведение новых школ. Однако строительство пристроек к ним, которые также позволяют увеличить число мест в учебных заведениях, ложатся на бюджеты исключительно региона и муниципалитетов (в равных долях). Об этом на недавнем заседании правительства жаловался врио главы Барнаула Вячеслав Франк. 

По его словам, четыре пристройки, которые должны по нацпроекту построить в Барнауле, обойдутся примерно в 1,3 млрд рублей, для казны города, соответственно, в 650 млн. Это огромная сумма для бюджета Барнаула. 

Франк просил обратиться в федеральное правительство с просьбой распространить механизм федерального финансирования и на пристройки. 

Медведев подтвердил, что с таким вопросом к нему обращаются многие губернаторы: "Для ряда населенных пунктов, где школы еще вполне приличные, было бы важно не построить новую школу, а пристроить часть к действующей. Но мне говорят, что такая опция не предусмотрена действующей программой по нацпроекту.

Я считаю, его надо пересмотреть. Наша задача – не построить как можно больше школ, а сделать так, чтобы школы были современными, подготовленными, теплыми, комфортными. Не всегда для этого нужно срубить старое и новое построить". 

Алтайскому краю дополнительно нужно построить школы с общим количеством 46 тысяч мест, чтобы до 2025 года перевести всех детей на обучение в первую смену и полностью заменить ветхие объекты. Сейчас в программу региона по созданию новых мест из этих 46 тысяч вписано 16 тысяч.

Вопрос решается в том числе за счет пристроек. Для барнаульской гимназии № 22 уже готова проектно-сметная документация. Всего в Барнауле по краевой программе по созданию новых мест в школах на 2016-2025 годы планируют построить 12 новых учебных заведений и 7 пристроев.

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Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

13.11.2019 14:08
BLATNOI

Томенко уговорил Медведева.Что значит уговорил? Просто Аргументировал что нужны и доказал -МОЛОДЕЦ

13.11.2019 14:14
- гость -

Подскажите, я не в курсе...а зачем ВСЕХ в первую смену?
Кто так решил и почему?

13.11.2019 14:22
- гость -

Зарплату дай учителям! На ней не покрадёшь, как на стройке из золотого бетона

13.11.2019 14:31
- гость -

Электричку в Новосиб!

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