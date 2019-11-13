Виктор Томенко уговорил Медведева дать федеральные деньги на пристройки к школам

Из федерального бюджета нужно финансировать строительство не только новых школ, но и пристроек к ним. Рассмотреть такую возможность поручил членам правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев 13 ноября на совещании в селе Санниково, передает корреспондент amic.ru.

Сейчас из федерального бюджета выделяются миллиарды рублей на возведение новых школ. Однако строительство пристроек к ним, которые также позволяют увеличить число мест в учебных заведениях, ложатся на бюджеты исключительно региона и муниципалитетов (в равных долях). Об этом на недавнем заседании правительства жаловался врио главы Барнаула Вячеслав Франк.

По его словам, четыре пристройки, которые должны по нацпроекту построить в Барнауле, обойдутся примерно в 1,3 млрд рублей, для казны города, соответственно, в 650 млн. Это огромная сумма для бюджета Барнаула.

Франк просил Виктора Томенко обратиться в федеральное правительство с просьбой распространить механизм федерального финансирования и на пристройки.

Медведев подтвердил, что с таким вопросом к нему обращаются многие губернаторы: "Для ряда населенных пунктов, где школы еще вполне приличные, было бы важно не построить новую школу, а пристроить часть к действующей. Но мне говорят, что такая опция не предусмотрена действующей программой по нацпроекту.

Я считаю, его надо пересмотреть. Наша задача – не построить как можно больше школ, а сделать так, чтобы школы были современными, подготовленными, теплыми, комфортными. Не всегда для этого нужно срубить старое и новое построить".

Алтайскому краю дополнительно нужно построить школы с общим количеством 46 тысяч мест, чтобы до 2025 года перевести всех детей на обучение в первую смену и полностью заменить ветхие объекты. Сейчас в программу региона по созданию новых мест из этих 46 тысяч вписано 16 тысяч.

Вопрос решается в том числе за счет пристроек. Для барнаульской гимназии № 22 уже готова проектно-сметная документация. Всего в Барнауле по краевой программе по созданию новых мест в школах на 2016-2025 годы планируют построить 12 новых учебных заведений и 7 пристроев.