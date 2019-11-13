Виктор Томенко уговорил Медведева дать федеральные деньги на пристройки к школам

Из федерального бюджета нужно финансировать строительство не только новых школ, но и пристроек к ним. Рассмотреть такую возможность поручил членам правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев 13 ноября на совещании в селе Санниково, передает корреспондент amic.ru.
Сейчас из федерального бюджета выделяются миллиарды рублей на возведение новых школ. Однако строительство пристроек к ним, которые также позволяют увеличить число мест в учебных заведениях, ложатся на бюджеты исключительно региона и муниципалитетов (в равных долях). Об этом на недавнем заседании правительства жаловался врио главы Барнаула Вячеслав Франк.
По его словам, четыре пристройки, которые должны по нацпроекту построить в Барнауле, обойдутся примерно в 1,3 млрд рублей, для казны города, соответственно, в 650 млн. Это огромная сумма для бюджета Барнаула.
Франк просил Виктора Томенко обратиться в федеральное правительство с просьбой распространить механизм федерального финансирования и на пристройки.
Медведев подтвердил, что с таким вопросом к нему обращаются многие губернаторы: "Для ряда населенных пунктов, где школы еще вполне приличные, было бы важно не построить новую школу, а пристроить часть к действующей. Но мне говорят, что такая опция не предусмотрена действующей программой по нацпроекту.
Я считаю, его надо пересмотреть. Наша задача – не построить как можно больше школ, а сделать так, чтобы школы были современными, подготовленными, теплыми, комфортными. Не всегда для этого нужно срубить старое и новое построить".
Алтайскому краю дополнительно нужно построить школы с общим количеством 46 тысяч мест, чтобы до 2025 года перевести всех детей на обучение в первую смену и полностью заменить ветхие объекты. Сейчас в программу региона по созданию новых мест из этих 46 тысяч вписано 16 тысяч.
Вопрос решается в том числе за счет пристроек. Для барнаульской гимназии № 22 уже готова проектно-сметная документация. Всего в Барнауле по краевой программе по созданию новых мест в школах на 2016-2025 годы планируют построить 12 новых учебных заведений и 7 пристроев.
Комментарии
Томенко уговорил Медведева.Что значит уговорил? Просто Аргументировал что нужны и доказал -МОЛОДЕЦ
Подскажите, я не в курсе...а зачем ВСЕХ в первую смену?
Кто так решил и почему?
Зарплату дай учителям! На ней не покрадёшь, как на стройке из золотого бетона
Электричку в Новосиб!
Два раза перечитала и не поняла - как пристройка поможет с количеством учителей? Вот сейчас 5 классов по 30 учеников, которые учатся в основном здании. Когда будет пристройка, какой учитель будет учить дополнительно набранных учеников?
Молодцы, это вместо того чтобы строить в новых кварталах возводимых нашими доблестными строителями школ и садиков, решили тупо на текущих садиках и школах сделать пристройки, и пустить туда поток новоиспеченных жителей. По моему администрация просто хочет землю продать строителям, а не пустить на нужны жителей
Ну зачем "уговорил"? Лучше - "склонил", так заманчивей будет.
Так недимон и дал указание - учить всех детей в первую смену . И плевать ему где брать учителей , других тренеров и педагогов в школы доп. образования , а так же помещения для тренировок и классные комнаты для занятий детей . Ведь доп.образование теперь будет ТОЖЕ В ОДНУ _ВТОРУЮ _СМЕНУ ! И ВМЕСТО того , что бы ЭТО объяснить Медведеву , они ПОПРОСИЛИ ДЕНЕГ !!! Занавес ...
тоже на колени падал?)))))