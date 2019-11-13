Пенсионерка из Санниково умоляла Медведева решить проблему с горячей водой

13 ноября Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетил алтайское село Санниково. Во время прогулки по селу одна из местных жительниц прошла через охрану и упала перед главой правительства на колени. Видеозапись была опубликована в телеграм-канале "Вы слушали Маяк".
Женщина пожаловалась на то, что с 2016 года в многоквартирном доме, где она проживает, из-за некорректной работы газовой котельной отсутствует горячая вода. Пенсионерка пожаловалась, что из-за этого у нее ухудшилось состояние здоровья. По словам женщины, ее не допускали до властей, чтобы рассказать о проблеме.
Дмитрий Медведев выслушал жительницу села и заверил, что после совещания к ней зайдет Виктор Томенко. Он отметил, что такая ситуация недопустима.
При этом буквально за несколько минут до того как женщина пробилась через охрану, глава администрации Владимир Малофеев рассказал премьер-министру о том, что в селе все хорошо.
Комментарии
Дмитрий Медведев выслушал жительницу села и заверил, что после совещания к ней зайдет Виктор Томенко
Зашел?
бабка оказалась даже быстрее ФСОшников
Показуха? Или реально проблема есть?
Клумбу то от снега очистили, ну чтоб скошеную на кануне траву гостю показать?
Так и есть. С 2016 нет горячей воды в селе.
Опубликуйте только потом реально ли решили проблему
У малафеева не задалась неделя конечно ))
за 10 секунд до встречи с ДМ какой то человек преградил ей дорогу. при этом говорил не надо-не надо !!!
Она еще стоимость за горячую воду наверное не знает. Как узнает, прослезится.
Мда...дожились люди доведённые до отчаяния на колени падают... Чинуши похоже совсем оборзели.
Нет Советской власти на них...
Перед барином на коленях.
Спектакль
Не в такие села то надо заезжать, если уж в санниково проблемы есть, что говорить про другие
неизвестно что там за ситуация с горячей водой. Думаю, что Томенко вообще про это все впервые слышит, либо все замалчивалось на уровне главы муниципалитета, либо там вопрос действительно непростой. И может статься так что это просто скандалистка и склочница.
Да, уж - эта братва от коленнопреклоненных тащится...
13.11.2019 14:43
ГОСТ СССР
Все темы загадил со своим СССР. При СССР мы в городском многоквартирном доме воду постоянно кипятили, чтобы помыться. А из горячего крана была обычно только тоненькая жалкая струйка.
слезы за пенсионерку навернулись( люди в отчаянии(
"Она еще стоимость за горячую воду наверное не знает. Как узнает, прослезится."
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Тоже самое подумалось.
Потом поймёт, что дешевле было бы давно собственный водонагреватель установить (и здороье терять не надо было) но уже поздно будет.
Медведев и Томенко молодцы, а у бабки полпенсии на коммуналку будет уходить.
можно было просто пожаловаться, но не устраивать из этого цирк - на колени бахаться, причитать про то что ее детдомовку с детства гнобят.. всякую ересь понесла..
13.11.2019 15:07
- гость -
Согласен. Скорее всего скандальная селючка, которая до этого визжала везде где только можно
Воды нет, но вы держитесь
Уже и с администрации работнички подтянулись, начали бабку грязью полевать, а ведь это Томенко с Медведевым должны ползать на коленях и просить прощения за то что ничего не выполнили из своих предвыборных программ
Томенко вентили в домах крутить должен? Здесь скорее к малафееву вопрос почему молчал
А почему сразу бабка-склочница? Мало у нас проблем? А ведь наверх докладывают, как прекрасно в шоколаде мы все живем. Может, хоть прислушиваться к народу начнут.
Пипец страна
можно было собрать инициативную группу, нормально подойти, а не цирк с конями устраивать.
водонагреватель разве не решал проблему?
13.11.2019 16:29
- гость -
Да кто бы группе подойти дал? Бабка каким то чудом пробилась. Охранники, видно, со своего роста ее не заметили, она и юркнула между ними.
Водонагреватель очень хорошо решает проблему, круглогодично плюс 2000 руб за электричество.
Какая бессовестная бабка. Они везде лезут без очереди. И в поликлинике и в МФЦ и в трамваях и автобусах.
Надо было мне на коленях просить соединить Красноармейский и Юрина путепроводом под вокзалом.
Медведев тут ещё?