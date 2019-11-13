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Пенсионерка из Санниково умоляла Медведева решить проблему с горячей водой

, ИА "Амител"
Глава правительства пообещал, что Виктор Томенко выслушает женщину

13 ноября Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетил алтайское село Санниково. Во время прогулки по селу одна из местных жительниц прошла через охрану и упала перед главой правительства на колени. Видеозапись была опубликована в телеграм-канале "Вы слушали Маяк".

Женщина пожаловалась на то, что с 2016 года в многоквартирном доме, где она проживает, из-за некорректной работы газовой котельной отсутствует горячая вода. Пенсионерка пожаловалась, что из-за этого у нее ухудшилось состояние здоровья. По словам женщины, ее не допускали до властей, чтобы рассказать о проблеме.

Дмитрий Медведев выслушал жительницу села и заверил, что после совещания к ней зайдет Виктор Томенко. Он отметил, что такая ситуация недопустима.

При этом буквально за несколько минут до того как женщина пробилась через охрану, глава администрации Владимир Малофеев рассказал премьер-министру о том, что в селе все хорошо.
 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.11.2019 14:28
- гость -

Дмитрий Медведев выслушал жительницу села и заверил, что после совещания к ней зайдет Виктор Томенко

Зашел?

13.11.2019 14:28
- гость -

бабка оказалась даже быстрее ФСОшников

13.11.2019 14:32
- гость -

Показуха? Или реально проблема есть?

13.11.2019 14:32
- гость -

Клумбу то от снега очистили, ну чтоб скошеную на кануне траву гостю показать?

13.11.2019 14:39
- гость -

Так и есть. С 2016 нет горячей воды в селе.

13.11.2019 14:39
- гость -

Опубликуйте только потом реально ли решили проблему

13.11.2019 14:41
- гость -

У малафеева не задалась неделя конечно ))

13.11.2019 14:41
- гость -

за 10 секунд до встречи с ДМ какой то человек преградил ей дорогу. при этом говорил не надо-не надо !!!

13.11.2019 14:42
- гость -

Она еще стоимость за горячую воду наверное не знает. Как узнает, прослезится.

13.11.2019 14:43
ГОСТ СССР

Мда...дожились люди доведённые до отчаяния на колени падают... Чинуши похоже совсем оборзели.
Нет Советской власти на них...

13.11.2019 14:45
- гость -

Перед барином на коленях.

13.11.2019 14:49
- гость -

Спектакль

13.11.2019 14:54
Гость

Не в такие села то надо заезжать, если уж в санниково проблемы есть, что говорить про другие

13.11.2019 14:57
- гость -

неизвестно что там за ситуация с горячей водой. Думаю, что Томенко вообще про это все впервые слышит, либо все замалчивалось на уровне главы муниципалитета, либо там вопрос действительно непростой. И может статься так что это просто скандалистка и склочница.

13.11.2019 14:58
- гость -

Да, уж - эта братва от коленнопреклоненных тащится...

13.11.2019 14:59
- гость -

13.11.2019 14:43
ГОСТ СССР

Все темы загадил со своим СССР. При СССР мы в городском многоквартирном доме воду постоянно кипятили, чтобы помыться. А из горячего крана была обычно только тоненькая жалкая струйка.

13.11.2019 15:02
- гость -

слезы за пенсионерку навернулись( люди в отчаянии(

13.11.2019 15:03
Павсекакий

"Она еще стоимость за горячую воду наверное не знает. Как узнает, прослезится."
-----
Тоже самое подумалось.
Потом поймёт, что дешевле было бы давно собственный водонагреватель установить (и здороье терять не надо было) но уже поздно будет.
Медведев и Томенко молодцы, а у бабки полпенсии на коммуналку будет уходить.

13.11.2019 15:07
- гость -

можно было просто пожаловаться, но не устраивать из этого цирк - на колени бахаться, причитать про то что ее детдомовку с детства гнобят.. всякую ересь понесла..

13.11.2019 15:13
- гость -

13.11.2019 15:07
- гость -
Согласен. Скорее всего скандальная селючка, которая до этого визжала везде где только можно

13.11.2019 15:14
Filin

Воды нет, но вы держитесь

13.11.2019 15:23
- гость -

Уже и с администрации работнички подтянулись, начали бабку грязью полевать, а ведь это Томенко с Медведевым должны ползать на коленях и просить прощения за то что ничего не выполнили из своих предвыборных программ

13.11.2019 15:26
- гость -

Томенко вентили в домах крутить должен? Здесь скорее к малафееву вопрос почему молчал

13.11.2019 16:27
- гость -

А почему сразу бабка-склочница? Мало у нас проблем? А ведь наверх докладывают, как прекрасно в шоколаде мы все живем. Может, хоть прислушиваться к народу начнут.

13.11.2019 16:28
Леонид

Пипец страна

13.11.2019 16:29
- гость -

можно было собрать инициативную группу, нормально подойти, а не цирк с конями устраивать.

13.11.2019 16:33
- гость -

водонагреватель разве не решал проблему?

13.11.2019 16:34
- гость -

13.11.2019 16:29
- гость -

Да кто бы группе подойти дал? Бабка каким то чудом пробилась. Охранники, видно, со своего роста ее не заметили, она и юркнула между ними.

13.11.2019 17:17
Гость

Водонагреватель очень хорошо решает проблему, круглогодично плюс 2000 руб за электричество.

13.11.2019 18:32
Барнаулец

Какая бессовестная бабка. Они везде лезут без очереди. И в поликлинике и в МФЦ и в трамваях и автобусах.

13.11.2019 19:46
227

Надо было мне на коленях просить соединить Красноармейский и Юрина путепроводом под вокзалом.
Медведев тут ещё?

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