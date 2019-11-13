Четыре педагога готовы приехать в отдаленное алтайское село, оставшееся без учителей

Уже четыре педагога откликнулись на призыв о трудоустройстве в село Большая Тихая Алтайского края, которое осенью осталось без учителей. Об этом 13 ноября сообщила министр просвещения России Ольга Васильева на совещании под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева в селе Санниково. При этом министр не сказала, кто именно пожелал поехать в отдаленную алтайскую деревню, чтобы учить пятерых ребятишек.
Однако Васильева в очередной раз подчеркнула, что решить кадровые проблемы, подобные той, что возникли в селе Большая Тихая, поможет программа "Земский учитель", которая стартует в январе 2020 года.
"Там проблема была связана с тем, что в селе пять учеников начальной школы, родители четырех из них были согласны на подвоз детей в другую школу, а одна семья нет. Это очень отдаленное село, учителя туда приезжали, но затем покидали его. Мы надеемся, что в рамках программы мы решим эту проблему".
Отметим, в рамках программы "Земский учитель" педагоги, которые приедут работать в села, получат миллион рублей.
Ранее сообщалось, что в алтайском селе несколько месяцев детей некому учить. На уроки школьников возят в соседнюю деревню. А к одному учащемуся педагог приезжает на дом.
Комментарии
надо же! Самому министру просвещения всея России приходится работать за бездельника Костенко! "Прославил" Алтайский край по всем городам и весям!
Если оставить только учителей а рай гор край оно убрать проблем с обучением не будет.
И министр Васильева здоровье сохранит. Главная причина стресса по
из комитета по образованию в Павловском районе отправьте специалистов по селам, хотя бы Павловского района работать. Толку будет больше. Одна госпожа Ягначкова освободит учительство района от стольких ненужных бумаг, насаждаемых ею в образовании и в какой то из школ появится учитель биологии. Она, правда, никогда мел в руках не держала, имея диплом учителя, но как учить знает лучше учителей стажистов. Вот на практике пусть и поделится опытом.
И в медицине татже. Уважение к власти вернётся.
Вот Я!.. така беленька с кудряшками, с труселями от версачи... поеду ка на месячишко что нить посеять типа добраго, вечнаго...
Грустно всё это... Очень грустно, от того, что поедут, хапнут и заболеют очень, очень, что не позволит им коровьи лепёхи нюхать и наступать в них...))))
Кстати барышни из деревни первые возмутятся, ибо им навозец розами не пахнет, а они уже вкусили балы местечкового масштаба (((
13.11.2019 19:08
Дядька
Для этого существует договор, как документ.