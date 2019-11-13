Чтобы получить права, россиянам придется сдавать биологические жидкости

22 ноября вступают в силу изменения порядка обязательного медицинского освидетельствования граждан, которые планируют получить или восстановить права на управление автомобилем. Соответствующие поправки подготовил Минздрав РФ, пишет информационно-правовой портал "Гарант.ру".
Теперь водителям нужно не только получить заключение психиатра-нарколога, но и сдать мочу для диагностики употребления психоактивных веществ – опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Если экспресс-тест покажет отклонение от нормы, кандидату в водители придется пройти дополнительные обследования в специализированных медорганизациях.
Экспресс-тест также может выявить людей с хроническим алкоголизмом. В их крови концентрация карбогидрат-дефицитного трансферрина будет превышать 1,2%.
В наиболее сложных ситуациях решение о наличии (отсутствии) расстройств примет врачебная комиссия в составе психиатра-нарколога, терапевта и невролога.
Изменения внесены в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденный приказом Минздрава №344 от 15 июня 2015 года.
В краевой ГИБДД amic.ru пояснили, что для них порядок работы остается прежним: чтобы выдать гражданину права на управление транспортным средством, они должны получить соответствующее заключение от психиатра и нарколога.
Накануне на парковке около торгового центра в Барнауле водитель протаранил несколько припаркованных автомобилей и насмерть задавил женщину. Он уверяет, что за рулем у него произошел приступ эпилепсии.
Комментарии
Это ж сколько анализ мочи будет тысяч стоить?
В 2013 получал права, мочу в дурке сдавал. Это я один что ли так?)
13.11.2019 15:53
- гость -
В 2013 получал права, мочу в дурке сдавал. Это я один что ли так?)
Однозначно ты один такой одаренный. Все остальные в наркологичке сдают.
А что у нас эпилептикам тоже права дают? о_О
Я в 13 году сдавала в наркологичке. Сейчас, говорят, не берут.
О, как.. и я сдавала чуть ли не прилюдно, за тонкой перегородкой, прям, как спортсмен на допинг . Эт чё, несколько лет никто не проверял наркош и алкашей?! И сколько их за руль село?