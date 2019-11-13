Чтобы получить права, россиянам придется сдавать биологические жидкости

22 ноября вступают в силу изменения порядка обязательного медицинского освидетельствования граждан, которые планируют получить или восстановить права на управление автомобилем. Соответствующие поправки подготовил Минздрав РФ, пишет информационно-правовой портал "Гарант.ру".

Теперь водителям нужно не только получить заключение психиатра-нарколога, но и сдать мочу для диагностики употребления психоактивных веществ – опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Если экспресс-тест покажет отклонение от нормы, кандидату в водители придется пройти дополнительные обследования в специализированных медорганизациях.

Экспресс-тест также может выявить людей с хроническим алкоголизмом. В их крови концентрация карбогидрат-дефицитного трансферрина будет превышать 1,2%.

В наиболее сложных ситуациях решение о наличии (отсутствии) расстройств примет врачебная комиссия в составе психиатра-нарколога, терапевта и невролога.

Изменения внесены в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденный приказом Минздрава №344 от 15 июня 2015 года.

В краевой ГИБДД amic.ru пояснили, что для них порядок работы остается прежним: чтобы выдать гражданину права на управление транспортным средством, они должны получить соответствующее заключение от психиатра и нарколога.

Накануне на парковке около торгового центра в Барнауле водитель протаранил несколько припаркованных автомобилей и насмерть задавил женщину. Он уверяет, что за рулем у него произошел приступ эпилепсии.