Пять человек получили травмы в жестком ДТП на трассе Барнаул – Павловск

Пять человек получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе Барнаул – Павловск 13 ноября.

По данным пресс-службы краевой ГИБДД, ДТП произошло в Павловском районе в 08:45. По предварительной информации, водитель 1983 года рождения на автомобиле Nissan Sunny не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с "Нивой", за рулем которой был водитель 1968 года рождения.

В аварии пострадали оба водителя, пассажир 1973 года рождения из Nissan, а также пассажирки 1979 и 1983 года рождения из "Нивы". Их госпитализировали.