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Лихач на Duster вылетел на трамвайные пути и врезался в столб в Барнауле

, ИА "Амител"
13 ноября на трамвайных путях около остановки "Санаторий "Барнаульский" произошло ДТП
ДТП в Барнауле у остановки 'Санаторий 'Барнаульский'/ Фото: Barnaul 22

ДТП в Барнауле у остановки "Санаторий "Барнаульский"/ Фото: Barnaul 22

По сообщению в социальных сетях, в Барнауле около остановки "Санаторий "Барнаульский" водитель на Renault Duster вылетел на трамвайные пути и врезался в столб. В связи с этим движение трамваев остановлено.

Судя по фотографии, опубликованной в паблике Barnaul 22, у Duster снесен бампер.

О пострадавших пока не сообщается.

Как рассказали amic.ru в отделе пропаганды ГИБДД, информация по данному ДТП пока не поступала.

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Комментарии

13.11.2019 15:56
Хм...

Судя по фотографии, опубликованной в паблике Barnaul 22, у Duster снесен бампер.

Анекдот прям. Мож у нас разные фото? ))

13.11.2019 17:25
- гость -

И из--за этого козла на полчаса было заблокировано движение трамваев. Сколько тысяч людей по городу напрасно потеряли время? если хотя бы по 150 на такси для каждого, то с авто можно распрощаться. И правильно!

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