Лихач на Duster вылетел на трамвайные пути и врезался в столб в Барнауле

По сообщению в социальных сетях, в Барнауле около остановки "Санаторий "Барнаульский" водитель на Renault Duster вылетел на трамвайные пути и врезался в столб. В связи с этим движение трамваев остановлено.
Судя по фотографии, опубликованной в паблике Barnaul 22, у Duster снесен бампер.
О пострадавших пока не сообщается.
Как рассказали amic.ru в отделе пропаганды ГИБДД, информация по данному ДТП пока не поступала.
Комментарии
Судя по фотографии, опубликованной в паблике Barnaul 22, у Duster снесен бампер.
Анекдот прям. Мож у нас разные фото? ))
И из--за этого козла на полчаса было заблокировано движение трамваев. Сколько тысяч людей по городу напрасно потеряли время? если хотя бы по 150 на такси для каждого, то с авто можно распрощаться. И правильно!
"Лихач на Дастер" звучит примерно как "Метросексуал на Жигулях"