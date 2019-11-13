Томенко побывал в доме женщины, которая упала в ноги Дмитрию Медведеву

Женщину, которая бросилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву на улице в селе Санниково, зовут Татьяна Кадукина. Она и ее соседи по пятиэтажке три года не могут добиться, чтобы им снова стали давать горячую воду. После совещания, которое прошло 13 ноября в местном ДК, к ней в гости пришел губернатор Виктор Томенко.

Из слов Кадукиной следует, что с 2004 года местная газовая котельная давала им горячую воду только вместе с отоплением: полгода поставляла, полгода нет. А в 2016 году и вовсе отключила от горячей воды.

Затем сельсовет, рассказала она, предложил жителям согласиться на передачу котельной из районной в муниципальную собственность с тем обоснованием, что проблем с горячей водой у них больше не будет. И те согласились. "Но нас просто обманули, говорит Татьяна Кадукина. – Они взяли ее на баланс и пользуются как частной собственностью. Для нас ее закрыли".

С 2016 года жители получают тепло, но не горячую воду. Все поставили водонагреватели. Но, по словам Кадукиной, проводка регулярно не выдерживает и "горит". А МЧС, управляющая компания и сельсовет отправляют их по кругу. "Это замкнутый круг, мы уже устали от всего этого", – говорит Кадукина.

Жители обращались в суды, но проигрывали. Губернатор Виктор Томенко пообещал полностью разобраться в ситуации, вечером в Барнауле провести совещание и о результатах сообщить женщине.

Татьяна Кадукина три года живет без горячей воды / Фото: amic.ru Елена Маслова