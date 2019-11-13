Томенко побывал в доме женщины, которая упала в ноги Дмитрию Медведеву

Женщину, которая бросилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву на улице в селе Санниково, зовут Татьяна Кадукина. Она и ее соседи по пятиэтажке три года не могут добиться, чтобы им снова стали давать горячую воду. После совещания, которое прошло 13 ноября в местном ДК, к ней в гости пришел губернатор Виктор Томенко.
Из слов Кадукиной следует, что с 2004 года местная газовая котельная давала им горячую воду только вместе с отоплением: полгода поставляла, полгода нет. А в 2016 году и вовсе отключила от горячей воды.
Затем сельсовет, рассказала она, предложил жителям согласиться на передачу котельной из районной в муниципальную собственность с тем обоснованием, что проблем с горячей водой у них больше не будет. И те согласились. "Но нас просто обманули, говорит Татьяна Кадукина. – Они взяли ее на баланс и пользуются как частной собственностью. Для нас ее закрыли".
С 2016 года жители получают тепло, но не горячую воду. Все поставили водонагреватели. Но, по словам Кадукиной, проводка регулярно не выдерживает и "горит". А МЧС, управляющая компания и сельсовет отправляют их по кругу. "Это замкнутый круг, мы уже устали от всего этого", – говорит Кадукина.
Жители обращались в суды, но проигрывали. Губернатор Виктор Томенко пообещал полностью разобраться в ситуации, вечером в Барнауле провести совещание и о результатах сообщить женщине.
Татьяна Кадукина три года живет без горячей воды / Фото: amic.ru Елена Маслова
Комментарии
Местные власти могли бы сначала сами побывать в Санниково, побеседовать о проблемах с жителями, а потом уже везти Медведева
Получается, к Председателя Правительства проще обратиться, чем к Губернатору.
Стыдно за эту страну
у моих родителей была похожая ситуация - сказали что-то типа того, что вода техническая, ее могут только на отопление подавать... Тоже бились несколько лет и всё без толку
13.11.2019 15:20
- гость -
Так тебя сюда никто не звал!!!
Интересно, а тех персоналии, кто обманул жителей вздрючат за обман?
А то как-то непонятно, правительство про кибернетику, нанотехнологии и т.д. рассказывают...а у людей обыкновенной горячей воды нет в доме.
Веселуха...
Подставная тётка. Та же методика, что и на прямой линии с президентом. Звонит из какой-нибудь дыры человек с пустяковой проблемой и "царь-батюшка" одним щелчком её решают. Тем самым показывая свою открытость, близость к народу и своё могущество.
Местная администрация, суды, прокуроры, МЧС и т.д. работают спустя рукава, нарушают закон, и только председательправительства или президент могут провести горччую воду в дом. И за это слезы благодарности на глазах. А не они ли вместе со своей Единой Россией создали такую систему, где ничего не работает? Страна дураков.
Кто отвечает за доступ к губернатору? Руководитель секретариата? Его голову и на плаху!
Тетка так и сказала, что его люди ее не пускали к губернатору.
13.11.2019 15:41
ГОСТ СССР
а у людей обыкновенной горячей воды нет в доме.
Это как бы и не город, чтобы у всех был горячий водопровод.
Если она говорит, что горячую воду начали давать с 2004 года, то возникает вопрос: как жили люди там раньше?
13.11.2019 15:47
Кат
Глупости не пишите.
Если губернатор региона будет решать вопросы местных ЖКХ, то на губернаторство времени ему просто не останется.
все срежиссировано, начиная от этой женщины и заканчивая подстриганием травы
а это перекрытие дорог...
Это там где МУП с Жилкомхозом Солнечного договориться не смог?
Сейчас ей персонально дадут горячую воду, потом придёт персональный счет и она пожалеет, что Термекс не купила.
Глава Санниково Малафеев в этой должности ещё со времён Ельцина)
Суворов знал своих солдат по именам...ему было дело до каждого, и ночевал с ними, а не в Москве...
не подставная. есть постарше новости
13.11.2019 15:33
Я
13.11.2019 15:20
- гость -
Так тебя сюда никто не звал!!!
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буковка Я, а тебя кто звал?
13.11.2019 16:02
- гость -
13.11.2019 15:47
Кат
Глупости не пишите.
Если губернатор региона будет решать вопросы местных ЖКХ, то на губернаторство времени ему просто не останется.
--
гость, губернаторство, это когда все службы работают по закону и по совести.
16:05
Во-во. Ванны с горячей водой нынче не дешевы. Еще и счетчик придется купить.
это когда все службы работают по закону и по совести.
И в какой стране есть такой рай?
Какой ужас. А если бы тётка напала на премьера? Куда смотрит ФСО? Разве можно чтобы люди вот так через голову жаловались Самому на отсутствие горячей воды? Что это за вертикаль власти, если премьер отправляет губернатора домой к тетке горячую воду ей подключить? Остальные звенья вертикали выходит что лишние?
Татьяну Кадукину поддерживаю, смогла воспользоваться моментом и озвучить свою проблему, а не тупо улыбаться и кивать головами, что у нас всё хорошо.
Те кто поддерживают тётю Таню, Вы идеальный электорат. Это же постановка чистой воды.
на Дмитрова 38 аналогичная ситуация, отключили гор воду и вася не чешись.
"Вот приедет барин. Барин нас рассудит и велит дать лесу"- думает старушка. Поживём - увидим.
13.11.2019 16:44
Гостья
Ты наверно тоже, когда пельмени делаешь, просишь, чтобы тебе соседка дала мясорубку попользоваться. А то барин же не дал.
а в Тоскане горячая водичка есть, там хорошо
Прорыв! Товарищи! Это очередной прорыв!
Кто не исполнил взятые обязательства.
Балаган в чистом виде, пропагандистские технологии. Мол, одна надежа - на медвежуть. Чушь собачья.
Явно все заранее спланировано, показать как решит проблемы, а у тётеньки то квартира посмотрите идеально убрана и готова была к встрече
Достойные сильные люди делают благодеяния не афишируя. А это - мулька, дешевка.
13.11.2019 18:16
- гость -
Понятно, что для вас и подобных Крымский мост тоже мосфильм.
Давно понятно, что восхищение до слёз и белой горячки своим "мужеством и героизмом" в коленораспластанной раскоряке рабов-терпил - серьмяжный удел основной массы населения, обречённой на вымирание у личных унавоженных грядок, как в 19 веке, во времена крепостного права.
Щас по жо пе ктото от души получит. Может и посадют. Или нет...