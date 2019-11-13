Барнаульцы жалуются на фуры, которые буксуют и мешают движению

Очевидцы в социальных сетях делятся фотографиями, как большегрузы пробуксовывают на проспекте Красноармейском и на улице Малахова в районе остановки "Бия". Они перегораживают дорогу, мешая движению других автомобилей.

Там, где особо затруднено движение, работают сотрудники ГИБДД.

Сегодня на барнаульских улицах активно работает спецтехника, скоро движение по всем "фронтам" нормализуется, обещают в городской Госавтоинспекции.