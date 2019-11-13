Барнаульцы жалуются на фуры, которые буксуют и мешают движению

Очевидцы в социальных сетях делятся фотографиями, как большегрузы пробуксовывают на проспекте Красноармейском и на улице Малахова в районе остановки "Бия". Они перегораживают дорогу, мешая движению других автомобилей.
Там, где особо затруднено движение, работают сотрудники ГИБДД.
Сегодня на барнаульских улицах активно работает спецтехника, скоро движение по всем "фронтам" нормализуется, обещают в городской Госавтоинспекции.
Комментарии
Прав лишать этих водителей на фурах, так как прекрасно видят, что не заедут в горку так как нечищено и всеравно прутся, вон на фото 2 ряда стоит они уже в третий лезут что бы окончательно движение встало.
В центре фур быть не должно, нечего им там делать. А тех кто встал охреначить за паралич трафика
В такую погоду не запускать в город
Ненавижу...
А ничего, что многие из этих фур вам хавку развозят?