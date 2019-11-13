"Алтайский шинный комбинат задолжал 870 млн рублей и обанкротился"

Производственное объединение "Алтайский шинный комбинат" (АШК) признано банкротом в московском арбитражном суде. В отношении предприятия началось конкурсное производство, пишет "Интерфакс".

АШК не работает больше года, но его сохранили для завершения поставок по отдельным контрактам, заключенным ранее, и урегулирования финансовых расчетов. Выпуском продукции на производственных мощностях завода занимаются ООО "Нортек", который создан в 2017 году после реорганизации АШК, и ООО "ЯШЗ Авиа" (Ярославль).

Комбинат признан несостоятельным по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, минуя все остальные стадии банкротства.

Конкурсным управляющим утвержден член саморегулируемой организации "Северная Столица" Алексей Суворов. Суд включил в реестр кредиторов требование инициатора банкротства – "Шинпром" (Москва) – на сумму 870 тыс. рублей.

Судебное заседание о возможности завершения конкурсного производства в отношении должника назначено на 21 апреля 2020 года.

Что еще известно об Алтайском шинном комбинате?

В Арбитражном суде Алтайского края рассматривалось пять дел, инициированных "Шинпромом", с общей суммой требований к АШК 322 млн рублей. В 2018 году с АШК в пользу "Шинпрома" суд взыскал 123 тыс. рублей по договорам аренды и лизинга транспортных средств.

АШК выпускал шины для автотранспорта, сельхозтехники, гражданской и военной авиации. Единственным собственником комбината является ООО "Инвестком", которым, по данным "СПАРК-Интерфакс", владеют Татьяна Пискарева (24%), Дмитрий Зайцев, Игорь Лысенко, Ольга Маханова, Сергей Чуканов (по 18%) и московское ООО "Партем" (4%).

Что известно о "Шинпроме"?

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Шинпром" зарегистрирован в Москве в ноябре 2009 года. Основной вид деятельности – операции с недвижимостью. Через столичное ООО "СРК-Торг" (90%) "Шинторг" подконтролен Валерию Сорокину, которому принадлежат в разных долях еще четыре компании. Еще 10% в уставном капитале "Шинпрома" владеет кипрская Fondenora Limited.

Что будет дальше с производством шин в крае?

Компания "Нортек", работающая на площадях бывшего Алтайского шинного комбината, инвестирует в модернизацию и увеличение собственных мощностей 2 млрд рублей. Игорь Канаков, представитель компании, обратился к властям края с просьбой "иметь их в виду" при формировании Фонда развития промышленности на 2021 год.

Сам "Нортек" уже несколько лет активно инвестирует в развитие. Последние семь лет все, что зарабатывает предприятие, идет на модернизацию. А это суммы в 500-700 млн, 1 млрд рублей в год. В 2020 году предприятие также намерено вложить порядка 500 млн в развитие.