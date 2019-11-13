Мужчина избил незнакомца доской объявлений в Кузбассе

Вечером, на одной из остановок Новокузнецка, пьяный 35-летний местный житель вел себя вызывающе, провоцировал граждан на конфликт, оскорблял. Один из ожидающих транспорт сделал ему замечание, за что и поплатился: дебошир оторвал доску объявлений и стал избивать 29-летнего незнакомца прямо на глазах у его семьи.

На место прибыли сотрудники Росгвардии. Доброжелательная попытка успокоить пьяного хулигана не увенчались успехом, поэтому им пришлось применить специальные средства, сообщает gazeta.a42.ru.

Дебошира увезли в полицию, а пострадавшего – в больницу с переломом руки. Как оказалось, хулиган уже неоднократно был судим за кражи, причинение тяжкого вреда и угрозу убийством.