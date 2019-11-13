Заснеженный Барнаул. Как столица края переживает первый снегопад наступающей зимы

Заснеженный Барнаул. Фото Константин Причиненко/amic.ru

Первый снегопад сразу укрыл Барнаул пышным покрывалом. За минувшие сутки в городе выпала 10-дневная норма осадков, сообщили amic.ru в алтайском ЦГМС. Кто-то возмущается из-за нечищеных дорог и тропинок, кто-то переживает, что слишком быстро закончилась осень, а мы предлагаем видеть во всем позитив. Просто посмотрите вместе с нами, как красив Барнаул, укутанный белым чистым снегом.