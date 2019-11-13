СК начал проверку по сообщению об отсутствии горячей воды у жителей Санниково

Следственный комитет России по Алтайскому краю начал проверку по факту сообщений СМИ о том, что в трех многоквартирных домах в селе Санниково с 2016 года нет горячей воды.
"В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства, изложенные в сообщениях средств массовой информации. По результатам будет принято процессуальное решение", – уточнили в ведомстве.
Ранее во время встречи с Дмитрием Медведевым жительница села рассказала ему о том, что проблема горячего водоснабжения в ее доме не решается уже несколько лет. После этого женщину посетил Виктор Томенко. Он пообещал пенсионерке разобраться в ситуации.
Комментарии
Парадокс! В какое время мы живём? Простые вопросы решают царьки. Посмотрите все,
какая власть отзывчивая!
Оставляйте в регионах средства, для людских нужд.
Строй как у феодалов.упадет глаз у царька на нищеброда,поможет с барского плеча напоказ.
Местные чиновники привыкли отписками отделываться. Понимают, люди пожалуются - чиновники отпишутся и на этом все прекратится.
Без указания Медведева им дела не было?
Следственный комитет сейчас проверит почему бояре игнорировали заявления простого люда.А простой люд должен научиться держать в строгости местных царьков.
Балаган.
Ага, безоружная бабка прорывается через ФСО к всемогущему манекену.
Господи ну что у нас за страна такая почему местные чиновники просто свои ягодицы просиживают и получают зарплату и о чудо... с 2016 года он посетил и решил решить проблему только тогда когда Медведев приехал и сколько по России вот таких вот Санниковых поселений... позорище
При чем здесь страна?
Возможно, кончится тем, что поставят ей водонагреватель, который она могла спокойно поставить сама, вызвав электрика и сантехника. Так как у других жильцов водонагреватели уже стоят и они вряд ли будут за горячий водопровод по несмешной цене.
Возможно, кончится тем, что поставят ей водонагреватель, который она могла спокойно поставить сама, вызвав электрика и сантехника. Так как у других жильцов водонагреватели уже стоят и они вряд ли будут за горячий водопровод по несмешной цене.
А тему вы внимательно читали? Горит проводка у них в доме от повышенной нагрузки.
Водонагреватель выгодно в разы
13.11.2019 18:36
- гость -
А тему вы внимательно читали? Горит проводка у них в доме от повышенной нагрузки.
А вы внимательно читали про электрика?
Ха! Что там Санниково! Барнаул, Попова 38, 40, 42 и т.д. Уже несколько лет нет горячей воды. Теплая есть. Горячая бывает очень редко! УК все пофиг!
18:40 Уважаемый, что мне еще поставить? В доме ДОЛЖНА быть горячая вода, я вообще-то за нее плачу, если что! Да и отопление там не ахти!