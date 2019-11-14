Депутат Госдумы от Алтайского края призвал провести перепись населения объективно

Депутат Госдумы от Алтайского края, лидер местных справедливороссов Александр Терентьев призвал организовать перепись населения России в 2020 году объективно и качественно. Итоги переписи могут послужить мотивом к пересмотру отдельных мероприятий национальных проектов для достижения целевых показателей. Такое мнение он высказал на заседании комитета ГД по делам национальностей во вторник, 12 ноября.

"Переписчики должны иметь не только серьезную подготовку, но быть терпеливыми, поскольку это тяжелый труд, требующий внимания и сил. Соответственно, полагаю, что переписчики должны быть достойно вознаграждены за такую работу. Одно дело в городе проводить перепись, совершенно другая картина при ее проведении в сельской местности", – сказал депутат.

Александр Терентьев подчеркнул, что реальные результаты нужны, чтобы видеть реальную картину демографической, миграционной, национальной карты страны. Эта информация станет основой для формирования государственной политики.

"Эти цифры позволят понять, как меняется национальный состав, какие народы, в том числе малочисленные, проживают на территории России и в каких регионах, какова их численность, на каких языках говорят, понять динамику этих процессов, сделать выводы", – уточнил справедливоросс.

Кроме того, оценивать нужно будет и миграционные потоки – сигнал об изменении в лучшую или худшую сторону социально-экономического состояния регионов.