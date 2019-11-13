Руководство ростовского ФСИН задержали по подозрению в разглашении гостайны

Начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители задержаны сотрудниками ФСБ, сообщает ТАСС.
Даххаеву инкриминируется разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Заместитель директора ведомства Валерий Максименко предположил, что задержанным будут предъявлены обвинения по статьям, связанным с коррупцией.
Для допроса задержанных к следователю доставили утром 13 ноября.
"Сейчас ведутся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение и о задержании, и о предъявлении обвинения, и об аресте", — пояснил Максименко. Сколько именно заместителей задержано вместе с главой управления, он не уточнил.
Комментарии
Что за тайна.
13.11.2019 17:38
- гость -
ну походу условия нелюдские
Усё понятно... шеф...Муслим ....