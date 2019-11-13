Бийские власти сняли режим ЧС из-за мусора. В какую сумму это обошлось, пока не говорят

В Бийске сняли режим ЧС, введенный 11 ноября из-за нескольких переполненных мусорных контейнеров. Об этом порталу amic.ru сообщили в пресс-центре администрации города.

"В среду, 13 ноября, в 15:45 режим ЧС был снят. Распоряжение подписала первый заместитель главы города Ирина Ломоносова", — уточнили в мэрии.

Чтобы разгрести мусорные завалы на семи участках, администрация наняла ООО "Спецтранс". По данным подрядчика, собрали и вывезли на местный полигон более 100 тонн мусора.

В какую сумму это обошлось, пока не говорят: договоры не закрыты, работы приняты не все.

В администрации Бийска подчеркнули, что теперь еще более внимательно мониторят работу регионального оператора по вывозу мусора ООО "Спецобслуживание-Центральное".

Напомним, режим ЧС был введен 11 ноября "в связи со сложившейся неблагоприятной экологической обстановкой из-за образования мусорных свалок". На нескольких участках (в переулках Дружном, Донском, улицах Горно-Алтайской, Разина и Лермонтова) не убирали мусор, там буквально образовались кучи отходов. Проблема была в том, что региональный оператор стал вывозить его раз в день, вместо двух. А сделал он это, потому что оператор полигона стал принимать в два раза меньше мусора из-за долгов регоператора. Компании уже больше полугода спорят в суде о цене за услуги по складированию и захоронению отходов.

История с введением ЧС прогремела на весь край. Мусорными завалами заинтересовалась прокуратура, а премьер-министр Дмитрий Медведев, который 12-13 ноября находится в Алтайском крае с рабочим визитом, призвал власти навести порядок.